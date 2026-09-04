Саръбоюков завърши 4-ти във финала на Диамантената лига

Бронзовият медалист в скока на дължина от Евро 2026 в Бирмингам - Божидар Саръбоюков, с екласира 4-ти при първото си участие във финал на Диамантената лига - в Брюксел.

Възпитаникът на треньора Димитър Карамфилов постигна 8.00 метра в третия си опит, като направи само още два редовни - 7.77 м в първия и 7.84 м в четвъртия.

През сезона Саръбоюков участва във всичките шест "диамантени" турнира в скока на дължина. В Рим (на 4 юни) той постигна първата си победа в Лигата, а също така има второ (в Шанхай на 16 май), трето (в Сямън на 23 май), четвърто (в Монако на 4 юли), пето (в Цюрих на 27 август) и осмо място (в Лозана на 21 август).

Диамантения трофей в скока на дължина спечели световният шампион от Доха 2019 Таджей Гейл (Ям), който скочи 8.46 м в последния си, шести опит. Така той спечели трофея за втора поредна година.

Двукратният олимпийски шампион, лидер в световната ранглиста за годината (8.69 м) и лидер в Диамантената лига през целия сезон - Милтиадис Тентоглу, остана втори. Гъркът водеше състезанието почти през цялото време със своя опит от 8.40 м. Трети завърши сребърният европейски медалист Симон Ехамер (Швейц) с 8.23 м.

Последното състезание за сезона на Саръбоюков ще е другата седмица на шампионата Ultimate в Будапеща, където ще участват най-добрите състезатели във всяка дисциплина.