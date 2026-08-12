Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

ПСЖ стана 12-ият клуб с повече от една Суперкупа

Парижани са едва третият отбор, спечелил трофея в два последователни сезона

Днес, 00:23
Футболистите на "Пари Сен Жермен" ликуват със Суперкупата на УЕФА пред шампионската арка на "Ред Бул Арена" в Залцбург.
ЕПА/БГНЕС
Футболистите на "Пари Сен Жермен" ликуват със Суперкупата на УЕФА пред шампионската арка на "Ред Бул Арена" в Залцбург.

Европейският клубен шампион по футбол "Пари Сен Жермен" спечели Суперкупата на УЕФА за втора поредна година. В мача между победителите от Шампионската лига и Лига Европа, с който традиционно се открива същинският сезон в континенталните надпревари, парижани се наложиха над "Астън Вила" с 2:1.

Двубоят се игра на ст. "Ред Бул Арена" в Залцбург пред 27 681 зрители. Грузинският двигател на ПСЖ Хвича Кварацхелия откри резултата в 20-ата мин., а Брайън Маджо изравни за англичаните в 45-ата. Оказалия се решаващ гол за французите отбеляза Дезире Дуе в 61-вата мин., като попадението беше преразглеждано от VAR заради съмнения за засада, каквато се оказа, че няма.

Това беше 51-вото издание на двубоя за Суперкупата и "Пари Сен Жермен" се превърна в 12-ия клуб с повече от един трофей. Рекордьор е "Реал" (Мадрид) с 6 отличия, следван от "Барселона" и "Милан" с по 5, "Ливърпул" с 4 и "Атлетико" (Мадрид) с 3. По два имат още "Челси", "Байерн" (Мюнхен), "Аякс", "Андерлехт", "Валенсия" и "Ювентус".

ПСЖ обаче е едва третият отбор в историята, който печели срещата в два поредни сезона. Досега това бяха постигали само "Милан" (1989, 1990) и "Реал" (2016, 2017).

Триумфът на парижани само засили доминацията на Шампионската лига срещу Лига Европа, откакто форматът противопоставя носителите на отличията в тези две надпревари. От въвеждането му през 2000 г. това е 19-и успех за носителя на КЕШ срещу 8 за този на Купата на УЕФА.

Допреди това мачът за Суперкупата на Европа изправяше един срещу друг носителите на КЕШ и на КНК. В този период (1973-1999) балансът беше 12:12 успеха.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Суперкупа на УЕФА, Пари Сен Жермен, Астън Вила

Още новини по темата

ПСЖ отново стъпи на футболния връх
30 Май 2026

ПСЖ излиза със своята "Златна топка" в Будапеща
29 Май 2026

Лига Европа има зрелищен нов властелин - "Астън Вила"
21 Май 2026

Шоуто отстъпи на тактиката и ПСЖ стигна до финал
07 Май 2026

ПСЖ и "Байерн" си вкараха 9 гола, а реваншът тепърва предстои
29 Апр. 2026

Български национал остана с минимален шанс за 1/2-финал в Европа
10 Апр. 2026

"Ливърпул" се провали в Париж, а "Барселона" - на "Камп Ноу"
09 Апр. 2026

ПСЖ спечели и Междуконтиненталната купа
17 Дек. 2025

Мбапе осъди "Пари Сен Жермен" за 60 млн. евро
16 Дек. 2025

"Реал" е шампион по продадени фланелки - 3.133 млн. за година
29 Ноем. 2025

ПСЖ възкръсна два пъти и вдигна Суперкупата на УЕФА
14 Авг. 2025

Меси излиза срещу ПСЖ на Мондиал 2025
24 Юни 2025

Рекордна победа донесе първи трофей на ПСЖ в Шампионската лига
01 Юни 2025

И Айфеловата кула ще работи за каузата на ПСЖ във финала на ШЛ
30 Май 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Принципът "Да не се мина" забърка Благомир Коцев в нов скандал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Опозицията на Радев трябва да се радикализира или ще загине
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки