"Левски" официално поиска УЕФА да му присъди служебна победа над "Олимпик" (Марсилия) или най-малкото скандалният мач от Лига Европа, завършил 1:0 за френския тим, да бъде преигран на неутрален терен. Късно снощи адвокатът на "синия" клуб Стоимен Чакалов е внесъл жалбата, която се основава на чл.56, ал.1 от дисциплинарния правилник на европейската футболна централа.

Исканията на "Левски" към УЕФА са в пет точки:

>> Жалбата на клуба да бъде обявена за допустим и да бъде уважен по същество;

>> Да се присъди служебна загуба за "Олимпик" и срещата да се запише като победа с 3:0 на "Левски" (на основание чл. 6, ал. 1, б. "h" и чл. 27 от Дисциплинарния правилник);

>> Като алтернативен вариант резултатът да бъде анулиран и да се насрочи преиграване на неутрален терен и/или пред празни трибуни (чл. 6, ал. 1, б. "e" и "f");

>> Таксата за подаване на жалбата да бъде възстановена на "Левски", а всички разноски по производството да бъдат поети от "Олимпик";

>> Жалбата да бъде включена към дисциплинарното разследване на инспекторите по етика и дисциплина на УЕФА по същите инциденти, като на "Левски" бъде дадена възможност да допълни мотивите и доказателствата си след получаване на официалните доклади от мача.

Същевременно БНТ съобщи, че трима от пострадалите при побоя на стадион "Велодром" българи остават в болница. В резултат на атаката на футболните хулигани от Марсилия в четвъртък вечерта пострадаха общо 11 души. След нападението УЕФА започна дисциплинарно производство срещу "Олимпик", а прокуратурата в града започна две разследвания - едно на поведението на местните фенове и едно на българските - за демонстриране на нацистки поздрав.

Според специалиста по спортно право Георги Градев глобата за "Олимпик" ще бъде тежка, като от УЕФА може да стигнат дори до изваждане на отбора от европейските турнири.

"Това, което по-скоро очаквам да се случи е една глоба от поне 100 000 евро, със сигурност един мач без никаква публика, който най-вероятно ще е следващото домакинство със "Селта". Със сигурност и бъдещи мачове навън без публика, в изпълнение на предишните наказания, които са отложени - заяви Градев през радио "Фокус". - Имах разговор с отговорно лице от УЕФА и той ми каза директно "ние се готвим да ги смажем", дано да е така".

Късно снощи фенове на "Левски" протестираха пред френското посолство в София. Те скандираха „Мафия“ и „Няма да простим“. А посланикът на Франция Мари Дюмулен също осъди нападенията над "сините" фенове и изрази солидарност с пострадалите, като увери, че френската държава ще търси отговорност от виновните за случилото се.