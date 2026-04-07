Григор Димитров е аут от Топ 100 за първи път от 14 г.

На "Мастърс" в Монте Карло най-добрият ни тенисист допусна 7-а загуба в АТР турнири през 2026-а

Днес, 14:10
Григор Димитров в акция срещу Томас Мартин Ечевери
ЕПА/БГНЕС
Григор Димитров в акция срещу Томас Мартин Ечевери

Григор Димитров изпада от Топ 100 за първи път от 14 години в славната си тенис кариера. Дотук се стигна, след като най-добрият ни тенисист загуби още първия си мач на "Мастърс 1000" в Монте Карло - 4:6, 6:2, 3:6 след час и 65 минути игра срещу Томас Мартин Ечевери (Арж).

34-годишният българин влезе в турнира като №93 в ранглистата и имаше да защитава 190 точки от достигането си до 1/4-финалите миналата година. Той обаче не можа да преодолее 30-ия в света аржентинец, макар след загубата на първия сет да успя да изравни. В решаващата трета част Ечевери направи пробив в сервиса на Димитров при 2:2 и после го затвърди до 4:2. А малко по-късно затвори мача, независимо, че хасковлията успя да спаси един мачбол на негов сервис. Така балансът в мачовете помежду им се изравни на 1-1.

Загубата обаче коства на Григор пропадане с 42 места надолу във виртуалната световна ранглиста на живо. В нея освен това има доста тенисисти, които участват, както в Монте Карло, така и на турнирите в Мадрид и Мексико сити, и може да минат пред него во края на седмицата.

За последно най-добрият български тенисист в историята бе извън Топ 100 на 19 март 2012 г. Само две седмици по-късно той вече бе №86 и участва с този ранкинг на квалификациите в Монте Карло, където отстъпи във II кръг на Михаил Кукушкин (Каз) 4:6,7:5. 

Загубата на Димитров бе под №7 за него от началото на 2026 г. в турнирите на АТР, като същевременно той е постигнал едва две победи.

