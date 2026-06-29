Гретчен Уолш вече е най-бързата плувкиня в света

ЕПА/БГНЕС Гретчен Уолш вече има привилегията да е най-бързата плувкиня в света, след като подобри рекорда на Кейт Дъглас.

Американката Гретчен Уолш подобри световния рекорд в плуването на 50 м свободен стил за жени. Тя преплува спринтовата дистанция за 23.55 секунди на състезание в Рим. По този начин тя подобри с 0.04 секунди постижението на нейната сънародничка Кейт Дъглас, което бе поставено само преди 9 дни - 23.59 секунди на турнира Tyr Pro Series в Индианаполис на 19 юни. Тогава Уолш финишира втора след Дъглас. Двете са бивши съотборнички в Университета на Вирджиния и все още тренират заедно.

Сега в Рим на второ място с 23.86 секунди завърши шведката Сара Шьострьом, която държеше световния рекорд преди Дъглас.

23-годишната Гретчен Уолш държи и световния рекорд на 50 метра в малък басейн и на 100 метра бътерфлай в 50-метров басейн.