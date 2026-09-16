ЦСКА се доближи плътно зад "Левски"

ЦСКА излезе на второ място в класирането, доближавайки се само на 2 точки от лидера "Левски" (25 т.). Това стана след победа с 2:0 над "Локомотив 1929" (Сф) в отложен мач от VI кръг в Първа лига. Преди мача феновете на ЦСКА показаха уважението си към борещия се с тежко заболяване треньор на съперника Любослав Пенев и направиха зрелищна хореография, издигайки огромен транспарант с неговия лик и надпис "Несломим!"
Носителят на Купата и Суперкупата на България бе по-добрият отбор на терена през цялото време на стадион "Надежда" и реши мача с голове в двете части. В 37-ата минута Джеймс Ето'о откри резултата, вкарвайки отбита топка. В 84-ата минута нидерландският нападател Жоел Цварц удвои, вкарвайки осмия си шампионатен гол в първенството, като поведе още в голмайсторската класация. Три минути преди това италианецът Стефано Сенси също можеше да вкара, но би слабо с глава от 2-3 метра и вратарят на "Локомотив 1929" (Сф) Мартин Величков спаси.
В първата минута на добавеното време капитанът на домакините Красимир Станоев улучи напречната греда, но в крайна сметка тимът му не успя да вкара гол и след петата си загуба за сезона е на предпоследно място с 4 т. Толкова има и последният - "Дунав".