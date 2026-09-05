ЦСКА направи грешка във Варна, но излезе втори

ЦСКА прекъсна серията си от 5 поредни победи в Първа лига, след като завърши 1:1 при гостуването си срещу "Спартак 1918" (Вн) в мач от VIII кръг на Първа лига. Въпреки това "червените" излязоха на второ място в класирането поне за вечер, тъй като събраха 17 точки и по-добра голова разлика от "Лудогорец", който досега бе на тази позиция. Разградчани обаче утре гостуват срещу "Локомотив 1929" и имат шанс отново да изпреварят ЦСКА.

Носителят на Купата на България може само да съжалява, че не спечели мача във Варна, тъй като пропусна чисти положения. Столичани поведоха в 18-ата минута, когато Йоанис Питас беше изведен на празна врата от Анхело Мартино. Домакините изравниха в 33-ата минута чрез Бубакар Ан след двойно подаване.

Веднага след началото на втората част вратарят на "Спартак 1918" Пламен Илиев спаси удар на Леандро Годой, а при последвалата добавка Стефано Сенси също изпусна отблизо. В 49-ата минута Годой вкара, но попадението беше отменено заради засада. Освен това пропуски за ЦСКА направиха Каталин Иту на два пъти и Годой още веднъж. Но и "Спартак 1918" имаше шанс, но вратарят на гостите Фьодор Лапоухов отрази много опасен шут на Анхел Гомеш. А в допълнителното време ЦСКА имаше претенции за дузпа заради игра с ръка в наказателното поле на Джоуи Шитоку. Главният рефер Радослав Гидженов обаче не отсъди нарушение, а сложи край на мача секунди по-късно.