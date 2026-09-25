Цолов увеличи аванса си преди второто действие за деня в Баку

x.com Никола Цолов потегли пръв на стартовата решетка в Баку, но загуби пет позиции в хода на състезанието, преди да си върне една благодарение на наказание на своя основен конкурент за титлата в F2.

Никола Цолов добави нови точки към преднината си на върха в генералното класиране на Формула 2. Българският пилот на "Кампос Рейсинг" финишира 5-и в спринта за "Гран при" на Азербайджан в първото от две действия в днешното мото представление по улиците на Баку.

19-годишният Никола тръгна от полпозишън на столичното трасе край бреговете на Каспийско море и запази лидерство в началото. След това обаче Българския лъв постепенно загуби пет места, след като беше изпреварен последователно от Дино Беганович, Лауренс ван Хупен, Алекс Дън, Рафаел Камара и Мартиниус Стенсхорне.

Цолов си върна една позиция, възползвайки се от наказанието, което беше наложено на неговия основен конкурент за титлата Камара. Бразилският ас на "Инвикта Рейсинг" беше санкциониран с 10 сек. за предизвикването на инцидент във втория завой и влезе в бокса, за да изтърпи наказанието си три обиколки преди финала. Точно тогава на пистата се появи кола за сигурност и това смъкна южноамериканеца извън зоната на точките в крайното класиране.

Победата в спринтовата надпревара спечели Беганович ("ДАМС Лукас Ойл"), за когото това е втори пореден успех след триумфа му в основното състезание с Мадрид преди две седмици. Ван Хупен ("Трайдент") и Дън, ("Родин Моторспорт") оформиха челната тройка, а Топ 8 последователно допълниха Стенсхорне ("Родин Моторспорт"), Цолов, Роман Билински ("ДАМС Лукас Ойл"), Себастиан Монтоя ("Према Рейсинг") и Куш Майни ("АРТ Гран при").

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TOP 10 👇



Beganovic

Van Hoepen

Dunne

Stenshorne

Tsolov

Bilinski

Montoya

Maini

Herta

Bennett#F2 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/U0cf33VJZk — Formula 2 (@Formula2) 25 септември 2026 г.

В генералното класиране Цолов събра 181 т. и се откъсна с 11 пред Камара, който остава втори със своите 170. Трети е Габриеле Мини ("МП Моторспорт") със 153 т., а след втората си поредна победа Беганович се изкачи шести със 116.

Битката за титлата в F2 ще продължи по-късно днес с първото от двете основни състезания в азербайджанската столица, което ще започне в 13:15 ч. българско време. В него Цолов ще потегли от десетата позиция, а надпреварата ще бъде с продължителност от 29 обиколки и ще включва едно задължително спиране в бокса.

Прякото предаване е по платения спортен канал "Диема спорт 3".