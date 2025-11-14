Би Би Си се извини на Тръмп, но отхвърли обвиненията за клевета

Би Би Си съобщи, че председателят на корпорацията е изпратил писмо до президента на САЩ Доналд Тръмп с извинение за подвеждащ монтаж на една от неговите речи. Медията обаче уточни, че това не представлява основание за дело за клевета, предадоха АФП и БГНЕС.

Коментарът дойде, след като разкъсаната от скандали британска обществена медия заяви по-рано, че разследва и втори случай, при който реч на Тръмп може да е била монтирана по подвеждащ начин.

На 10 ноември Би Би Си се извини за впечатлението, създадено в документален филм, излъчен миналата година в навечерието на президентските избори в САЩ, че Тръмп е призовал директно към „насилствени действия“ непосредствено преди нападението срещу Капитолия на 6 януари 2021 г., извършено от негови поддръжници.

Медията посочи няколко факта защо той няма правното основание да съди за клевета. Срокът за завеждане на дело в британски съд е изтекъл преди година, а пред американски съд трудно ще се докаже негативно влияние върху американските избиратели, тъй като програмата не е излъчена в Съединените щати. Медията добави, че скандалната реч не трябва да се гледа изолирано - в предаването е имало гласове в подкрепа на Тръмп и целта е била съкращаване на думите, а не манипулиране.

Този видео монтаж предизвика буря от реакции, доведе до оставките на генералния директор на Би Би Си и водещия директор „Новини“ на 9 ноември и провокира заплаха от адвокатите на Тръмп за съдебен иск в размер на 1 млрд. долара, ако не получат извинение до днес.

Председателят на медията Самир Шах е „изпратил лично писмо до Белия дом, в което ясно заявява на президента Тръмп, че той и корпорацията съжаляват за монтажа на президентската реч“.

„Би Би Си искрено съжалява за начина, по който видеоклипът е бил редактиран, но категорично не сме съгласни, че има основания за претенция за клевета“, се казва в изявлението.

Медията допълни, че адвокатите ѝ са изпратили официален отговор до правния екип на американския президент.

Докато полемиката около документалния филм „Панорама“ за Тръмп, излъчен през октомври 2024 г., продължава да се разраства, Би Би Си заяви, че разследва и друг монтаж на реч на Тръмп от деня на безредиците в Капитолия.

Вестник Telegraph съобщи, че британската медия е излъчила и друг материал през юни 2022 г. в предаването „Newsnight“, в който фрази, произнесени на различни етапи от речта на Тръмп, са били събрани така, че да изглежда, че той призовава поддръжниците си да отидат към Капитолия и да „се бият яростно“. Говорител на Би Би Си коментира: „Този въпрос беше докладван и в момента го проверяваме.“

Спорът около монтажа избухва в политически чувствителен момент за медията, която предстои да предоговори Кралската харта, определяща управлението на корпорацията. Настоящата харта изтича през 2027 г.

Министър-председателят на Великобритания Киър Стармър и неговото правителство се опитват да балансират внимателно - от една страна да защитят независимостта на обществената медия, а от друга да избягват открито противопоставяне с Тръмп.