Започна разследване срещу атакувания от Тръмп шеф на Федералния резерв

Американските прокурори са започнали наказателно разследване срещу президента на Управлението за федералния резерв /УФР/ Джером Пауъл във връзка с ремонта на централата на централната банка на стойност около 2,5 млрд. долара, предават световните агенции. Случаят допълнително изостря напрежението между администрацията на президента Доналд Тръмп и УФР, коментира „Файненшъл таймс“, цитиран от БТА.

Пауъл заяви в неделя, че УФР е получил в петък призовки от голямото жури, както и уведомление за възможно наказателно преследване от страна на Министерството на правосъдието. Според него действията са свързани с показанията, които той е дал пред Конгреса през миналото лято относно проекта за ремонт на сградите на УФР.

Президентът на централната банка определи разследването като опит за оказване на натиск върху независимостта на институцията при определянето на паричната политика. Той подчерта, че съдебните действия не са свързани с конкретни неточности в показанията му или със самия ремонтен проект. По думите му „заплахата от наказателни обвинения е последица от това, че УФР определя лихвените проценти въз основа на най-добрата си професионална преценка за обществения интерес, а не според предпочитанията на президента“.

Президентът Доналд Тръмп на няколко пъти публично критикува Пауъл за отказа на регулатора да понижи лихвените проценти, като го обвинява, че възпрепятства икономическия растеж.

УФР традиционно подчертава своята институционална независимост от изпълнителната власт, като тя се смята за ключов елемент от доверието на пазарите към американската парична политика.

Пауъл, който беше назначен за президент на Управлението за федералния резерв от Тръмп през 2018 г., ще приключи мандата си начело на институцията през май, но по закон може да остане член на Управителния съвет. Според анализатори последните действия на администрацията могат да увеличат вероятността той да запази позицията си в знак на институционална независимост.

Развитието се случва около две седмици преди Върховният съд на САЩ да разгледа усилията на администрацията на Тръмп за отстраняване на друг член на Управителния съвет на УФР – гуверньорката Лиса Кук. Пазарите реагираха предпазливо на новината. Фючърсите на основните американски борсови индекси се понижиха с около 0,5 на сто преди отварянето на търговията в понеделник, а щатският долар отслабна. Доходността по американските държавни облигации остана почти без промяна.

Тръмп заяви пред телевизия Ен Би Си Нюз, че не е бил информиран за действията на Министерството на правосъдието. „Не знам нищо за това, но той не е много добър във УФР и не е много добър и в строителството на сгради“, каза президентът.

Говорител на Министерството на правосъдието отказа коментар, като отбеляза, че главният прокурор е дал указания на федералните прокурори да дават приоритет на разследванията, свързани със злоупотреба с публични средства.

Икономисти и правни експерти предупреждават, че поставянето под съмнение на независимостта на Управлението за федералния резерв, най-важната централна банка в света, може да има дългосрочни последици за доверието в американската парична политика и стабилността на финансовите пазари.

Цените на златото и среброто достигнаха нови исторически върхове, след като Министерството на правосъдието на САЩ заплаши Управлението за федералния резерв с възможно наказателно преследване, което възроди опасенията за независимостта на централната банка, докато продължаващите протести в Иран засилиха търсенето на считани за убежища активи, предаде по-късно Блумбърг, цитирана пак от БТА. Цената на златото се повиши до около 4600 долара за тройунция, а среброто се доближи до 85 долара за тройунция. Повтарящите се атаки срещу УФР от страна на администрацията на Доналд Тръмп през последната година бяха сред ключовите фактори за отслабването на американския долар.