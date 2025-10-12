Заложниците се завръщат у дома

20-те оцелели заложници, които са в плен на "Хамас" от 737 дни, ще се завърнат в Израел тази сутрин.

Израелските сили за отбрана ще бъдат в готовност да посрещнат заложниците около 9 часа сутринта в три локации - град Газа на север, централните райони на ивицата и в Хан Юнис - в южната част на Газа. Ако заложниците са в стабилно състояние, те ще бъдат преместени от Червения кръст и специалните сили на израелската армия в базата "Рейм" и след това в трите болници: "Шиба", "Ичалов" или "Бейлинсън". Ако има заложник в непосредствена опасност, той ще бъде преместен с хеликоптер в медицинския център "Сорока" или медицинския център "Барзилай". По-рано "Jerusalem post" съобщи, че заложниците ще бъдат освободени по-рано - в 6 или 7 часа сутринта и че на семействата на заложниците е било казано да очакват близките си около 8 часа сутринта.

Източник от "Хамас" заяви пред "Ал-Араби", че всички заложници ще бъдат освободени заедно. Тази сутрин в Израел трябва да пристигне президентът на САЩ Доналд Тръмп - вероятно той ще се види със заложниците, въпреки че в програмата му е записано само среща с роднини на заложниците.

Терористите отвлякоха повече от 250 души на 7 октомври 2023 г. 48 от тези заложници все още са Газа. Смята се, че около 20 от тях все още са живи и те ще бъдат освободени тази сутрин. Телата на останалите 28 починали в плен ще бъдат предадени също днес. Министерството на религиозните служби на Израел съобщи още в четвъртък, че е приключило подготовката си за очакваното получаване на останките на загиналите заложници от Газа.

Първо телата ще бъдат идентифицирани в Института за съдебна медицина, намиращ се в Тел Авив. След това те ще бъдат предадени на "Хевра Кадиша" - дружество, която отговаря за организирането на погребални услуги според еврейската традиция. Министерството ще съдейства на семействата при организирането на погребалните процесии. „Министерството ще придружава лично семействата на загиналите и ще им предостави мрежа за подкрепа през седемте дни на траур, в пълна координация с всяко семейство“, заяви в изявление генералният директор на министерството Йехуда Авидан.

В рамките на споразумението, Израел ще освободи 250 палестинци, осъдени на доживотен затвор, както и 1700 арестувани жители на Газа, включително жени и деца. Израелската затворническа служба събра палестинските затворници, които ще бъдат освободени в замяна на израелски заложници, и ги транспортира до затворническите комплекси "Офер" и "Кциот". Затворниците ще останат там, докато освобождаването им не бъде одобрено от израелското политическо ръководство.

Последните 20, които ще се завърнат живи в Израел:



Матан Ангрест, 22-годишен войник от израелската армия. Пленен след като група въоръжени мъже го изтеглиха от танк в базата Нахал Оз. Видео от онзи ден бе публикувано от семейството му. Матан е с български произход, неговата баба е българка.

Близнаците Гали и Зив Берман (28 г.) - отвлечени от кибуца Кфар Аза.

Елкана Бохбот, 36-годишен, и Ром Брасловски, 21-годишен - пленени по време на фестивала „Нова“. Бохбот е плен докато помага на ранени. Брасловски е бил охранител на фестивала, според свидетели е помогнал на десетки хора да избягат, преди да бъде заловен.

Ариел Кунио (28) и Давид Кунио (35): Двамата братя бяха отвлечени от кибуца Нир Оз. Ариел е отведен заедно с приятелката си Арбел Йехуд, която е освободена през януари, докато Дейвид е отвлечен заедно със съпругата си Шарон Алони Кунио, която е освободена през ноември 2023 г.заедно с тригодишните им близначки Ема и Юлия.

Сегеф Калфон (27) - Калфон е бил отвлечен, докато се е опитвал да напусне фестивала Нова. По-рано той е говорил по телефона със семейството си, тъй като превозното средство, в което е бил, бавно се придвижва напред, заклещено в задръстване от хора, които се опитват да избягат от района.

Евиатар Давид (24 г.) и Гай Гилбоа-Далал (24 г.) - също са отвлечени от същото място.

Нимрод Коен (20 г.), млад ефрейтор, пленен близо до Нирим

Омри Миран (48 г.), отвлечен от дома си в кибуца Нахал Оз, докато се опитвал да защити семейството си. Съпругата му разказва как нападателите ги принудили да отворят вратата, заплашвайки съседско дете. „Казах му: ‘Не бъди герой. Върни се при нас.’“, спомня си тя.

Ейтан Хорн (38 г.), отвлечен заедно с брат си. И двамата били измъкнати от дома на брат му в кибуца Нир Оз. Братът на Ейтан бе пуснат по-рано тази година.

Максим Херкин (37 г.), Бар Куперщайн (23 г.), Матан Зангаукер (25 г.) и Авинатан Ор (32 г.) също ще бъдат сред освободените. Херкин е роден в Донбас. Ор бе отвлечен заедно с приятелката си Ноа Аргамани, освободена през юни. Куперщайн е работил на фестивала Нова. Зангуакер е бил отвлечен заедно с партньорката си Илана Грицевски от дома им в Нир Оз кибуц. Грицевски е освободен през ноември 2023 г.

Ейтан Мор (25) - Мор е работил като охранител на фестивала Нова. По-късно оцелял каза, че е забелязал Мор и приятел да спасяват други хора, преди да бъде отвлечен.

Йосиф-Хаим Охана (25) - Отвлечен от фестивала Нова.