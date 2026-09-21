Водещите американски телевизии бойкотират Тръмп

Репортерът на MS NOW Вон Хилард прави репортаж на живо пред Белия дом, след като президентът на САЩ Тръмп отряза достъпа на медията, както и на CNN и Politico, до сградата. И трите медии са завели съдебни дела срещу администрацията на Тръмп, за да си върнат акредитациите за достъп до комплекса на Белия дом.

Водещите телевизионни мрежи в САЩ — CNN, ABC, CBS, NBC и Fox News — обявиха съвместен бойкот на президента Доналд Тръмп и прекратиха осигуряването на споделени излъчвания (пул-транслации) от събития с негово участие.

Безпрецедентната съвместна реакция на медиите е пряк отговор на решението на Белия дом да лиши CNN, MS NOW и Politico от правото да изпраща свои журналисти в официалния президентски прес-пул. Медийната коалиция излезе със съвместна позиция, определяйки действията на администрацията като пряк натиск върху свободата на словото и опит за диктуване кои журналисти могат да отразяват работата на държавния глава.

Представители на телевизиите заявяват, че докато на всички лицензирани медии не бъде възстановен пълният достъп до отразяване на президентските прояви, мрежите няма да предоставят техническо оборудване и сигнал от събитията на Белия дом. Решението поставя сериозно предизвикателство пред медийната стратегия на Вашингтон, тъй като ограничава прякото достигане на президентските послания до милиони зрители в цялата страна.

