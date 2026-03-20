Виктор Орбан възмути европейските лидери заради блокирането на заема за Украйна

Блокирането на големия заем за Украйна от страна на Унгария в четвъртък вечер на срещата на върха в Брюксел предизвика всеобщо възмущение сред европейските лидери. Те не успяха да убедят премиера Виктор Орбан да оттегли ветото си върху помощта за Украйна, а президентът Володимир Зеленски изрази съжаление за блокирането и несигурността около него

Припомняме, че на среща в края на 2025 г. Орбан се съгласи за отпускането на заема, но в последствие се отметна, въпреки че заедно с Чехия и Словакия, Унгария по-рано договори с Евросъюза да не плащат частта от заема, която се пада на тях. Като мотив за отказа си Орбан посочва спрените доставки по тръбопровода "Дружба".

"Това, което се случи днес в Европейския съвет, просто не може да бъде прието", заяви германският канцлер Фридрих Мерц, цитиран от euobserver.com. По думите му това ще има последствия, които далеч надхвърлят рамките на въпросното еднократно събитие. "Колеги, които са членове на Европейския съвет от много по-дълго време от мен, бяха дълбоко възмутени от случилото се днес, Това е акт на сериозна нелоялност в рамките на Европейския съюз", заяви Мерц. "Никой не може да изнудва Европейския съвет или институциите на ЕСЩ", повтори и председателят на Съвета на ЕС Антонио Коща, според когото решението на Орбан е неприемливо.

В опит да убеди Орбан да позволи решението за Киев да бъде прието без блокиране от страна на Унгария, Мерц отбеляза, че съгласно правилата на ЕС държавите-членки могат "единодушно да се споразумеят, че определени решения могат впоследствие да бъдат вземани с квалифицирано мнозинство". Но Виктор Орбан не е бил готов на това.

"Вече трети месец най-важната финансова гаранция за сигурността на Украйна от Европа не функционира - пакетът от 90 млрд. евро за подкрепа за тази и следващата година", заяви и Зеленски пред лидерите на ЕС. "Това е от решаващо значение за нас. Това е ресурс за защита на човешки животи", каза той.

По-рано в четвъртък лидерите на ЕС се споразумяха за формулировка, с която да подкрепят разкъсваната от война страна без подкрепата на Будапеща или Братислава - ситуация, която вече се случи на срещата на върха през декември. След 90-минутни дискусии в Брюксел не беше намерено решение, което да гарантира бързото отпускане на заема от 90 млрд. евро за Украйна. Засега няма предвиден план Б, като според официалните лица този път няма законен начин да се заобиколи ветото на Орбан. Орбан държи в заложничество и следващия пакет от санкции срещу Русия, който трябваше да бъде одобрен миналия месец по повод четвъртата годишнина от пълномащабната руска инвазия в Украйна на 24 февруари.

Миналия месец Международният валутен фонд (МВФ) отпусна 1,5 млрд. долара, за да поддържа функционирането на страната.