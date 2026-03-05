Тръмп уволни вътрешната министърка Кристи Ноем

Президентът на САЩ направи първата рокада в правителството си. Поста си губи министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноем.

Имам удоволствието да съобщя, че високоуважаваният сенатор на Съединените щати от великия щат Оклахома, Маркуейн Мълин, ще стане министър на вътрешната сигурност на Съединените щати (DHS), считано от 31 март 2026 г., заяви Тръмп.

Кристи Ноем ще бъде назначена за специален пратеник на „Щитът на Америките“ – нова инициатива за сигурност в Западното полукълбо, която ще бъде обявена в събота в Дорал, Флорида.

Тръмп представи новия министър така:

"Воин на MAGA и бивш непобеден професионален ММА боец, Маркуейн наистина се разбира добре с хората и притежава мъдростта и смелостта, необходими за прокарването на нашата програма „Америка на първо място“. Като единствения представител на коренното американско население в Сената, Маркуейн е фантастичен защитник на нашите невероятни племенни общности."

Кой е Маркуейн Мълин?

Маркуейн Мълин е американски политик от Републиканската партия и бизнесмен, който от 2023 г. е сенатор от Оклахома.