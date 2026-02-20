Тръмп нареди разсекретяване на файловете за НЛО

Американският президент Доналд Тръмп нареди да се публикуват всички правителствени документи, свързани с информации за извънземен живот.

„Въз основа на огромния интерес, който се прояви, ще наредя на министъра на отбраната, както и на другите съответни министерства и агенции, да започнат процеса по идентифициране и разсекретяване/освобождаване на правителствени файлове, свързани с извънземен живот, неидентифицирани въздушни феномени (UAP), неидентифицирани летящи обекти (UFO), както и всякаква друга информация, свързана с тези изключително сложни, но крайно интересни и важни въпроси", написа Тръмп в социалната си мрежа Truth social.

Часове по-рано Тръмп критикува бившия президент Барак Обама за коментари в подкаст, че „извънземните са реални“, въпреки че Обама по-късно уточни, че е говорил хипотетично.

Очаква се Пентагонът и службата AARO (All-domain Anomaly Resolution Office) да започнат преглед на архивите. До момента официалната позиция на военните (от доклада им през 2024 г.) е, че няма доказателства за извънземна технология, а повечето наблюдения на НЛО всъщност са случаи с дронове или балони.