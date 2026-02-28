Медия без
Тръмп и Нетаняху считат Хаменей за мъртъв

28 Февр. 2026Обновена
Израелският премиер Нетаняху обяви, че най-вероятно аятолах Али Хаменей е мъртъв.
БГНЕС
Все повече са информациите за смъртта на върховния лидер на Иран Али Хаменей. В тази посока са изказвания на израелския премиер Бенямин Нетаняху и на американския президент Доналд Тръмп. Официално потвърждение няма, липсва подобна информация и от Иран.  

„Тази сутрин, при мощен изненадващ удар, комплексът на тиранина Али Хаменей беше разрушен в сърцето на Техеран. Има много признаци, че този тиранин вече не е жив“, каза Нетаняху в телевизионно обръщение. Малко по-късно пред NBC Тръмп заяви, че според него информациите за смъртта на Али Хаменеи са верни.„Хората, които вземат всички решения, повечето от тях са изчезнали“, каза още Тръмп. На въпроса кой ще замести върховния лидер, американският президент каза: „Не знам, но в даден момент ще ми се обадят, за да ме попитат кого бих искал“. Но веднага добави: „Казвам го само с лека ирония“.

Висши израелски служители също твърдят, че Хаменей е ликвидиран. Тялото му било открито сред развалините на двореца. Домът на Хаменей бе сред първите мишени при атаките на Израел и САЩ.

Според журналиста от Axios Барак Равид, израелският посланик в Съединените щати Йехиел Лайтер е уведомил американски служители, че Хаменей е бил убит при удара по комплекса му. Равид също така съобщи, че източници твърдят, че тялото на Хаменей е намерено под развалините.

Израелските медии съобщиха, че на премиера Бенямин Нетаняху е била показана снимка на тялото след изваждането му. В Израел вече има хора на улиците, празнуващи смъртта на Хаменей.

Иранските власти не са потвърдили. На пряк въпрос иранският външен министър Абас Арагчи отговори, че аятолахът е жив, „доколкото му е известно“. Планираната реч на Хаменей за вечерта беше отменена и той не направи публични изяви.

“В момент, в който американско-ционисткият враг е подложен на тежки удари от смелите мъже на въоръжените сили, той прибягва до психологическа война. Всички ние трябва да бъдем бдителни срещу психологическата война на врага”, обяви офисът на Хаменей след съобщенията за смъртта.

Американски висш служител от министерството на отбраната потвърждава пред Fox, че САЩ смятат, че Хаменей и 5-10 висши ирански лидери са убити при първоначалния израелски удар по комплекса.

Според Fox ударът е трябвало да бъде изместен въз основа на разузнавателна информация и “появила се възможност”. „Имаше умишлено решение за ускоряване на графика“, казаха служители пред Fox.

Ето защо САЩ и Израел взимат необичайното решение да ударят през деня, за да постигнат елемента на изненада. Обикновено американските военни не биха започнали подобна операция през деня. Срещата на висшето ръководство на Иран обаче ускорила графика.

„Това беше масивна, изключително смела дневна атака. Тя хвана висшето ръководство неподготвено, съботна сутрин по време на Рамадан и в Шабат през деня,” добавя източникът.

Новината за смъртта на Хаменей бе посрещната с бурна радост в Иран.

Израелските отбранителни сили публикуваха списък на загинали висши функционери на Иран: Али Шамхани, секретар на Съвета за сигурност и съветник на Хаменей; командирът на Корпуса на гвардейците на ислямската революция Мохамед Пакпур; Салех Асади, ръководител на Дирекция за извънредно разузнаване; Мохамед Ширази, ръководител на Военна дирекция; министърът на отбраната Азиз Насирзаде; Хосейн Джабал Амелян, ръководител на Военния изследователски институт, който разработва ядрени, биологични и химически оръжия; бившият ръководител на този изследователски институт Реза Мозафари-Ниа.

Според Червения полумесец жертвите в Иран досега са 201, ранените - 747. При ответните удари на Иран се знае за 1 загинал в Абу Даби, 4 ранени в Дубай, пострадали хора има още в Кувейт, Бахрейн. Пентагонът информира, че няма жертви сред американските сили. САЩ призоваха гражданите си по света за повишена бдителност. Около 90 души са леко ранени в Израел, докато са бягали към убежища.

