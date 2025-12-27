Текат интензивни преговори преди утрешната среща Тръмп-Зеленски

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще разговаря по телефона по-късно днес с украинския президент Володимир Зеленски, президента на САЩ Доналд Тръмп и други европейски лидери, съобщи говорител на комисията пред Ройтерс, предаде БНР.

По-рано Тръмп обяви, че очаква продуктивна среща утре с украинския си колега Володимир Зеленски. Срещата ще започне късно вечерта в неделя средноевропейско време. Тя ще се състои в Палм Бийч, Флорида, където се намира имението на Тръмп. Американският президент добави, че разчита да проведе и телефонен разговор с президента на Русия Владимир Путин. Зеленски изрази надежда, че ще успее да съгласува плана за прекратяване на войната в хода на срещата си с Тръмп във Флорида. Той каза, че ще предложи на американския президент целия мирен план да бъде подложен на референдум, ако Путин се съгласи на поне 60-дневно прекратяване на огъня.

Според Зеленски това е най-добрият начин, ако планът изисква "много трудно" решение по териториалния въпрос. В същото време руският заместник министър на външните работи Сергей Рябков заяви, че има съществено разминаване между предложения от Украйна план за прекратяване на войната и договореностите, които Русия е обсъдила със Съединените щати.

Украинският президент обсъди вече следващите си стъпки с германския канцлер Фридрих Мерц, предаде ДПА.

„Координираме позициите си и всеки в Европа трябва да бъде на същата вълна в защита на нашия европейски начин на живот, независимостта на нашите държави и мир в Европа“, написа Зеленски в социалната мрежа „Екс“ снощи. „Трябва да има мир“, добави той.

От своя страна Мерц също заяви в „Екс“: „Оставаме без колебание на Ваша страна. Силен, координиран европейски подход остава от съществено значение за мира, свободата и сигурността. Берлинската група е готова да помогне – тясно координирано с нашите американски партньори“, добави той.

Зеленски съобщи също, че е информирал Мерц за „нашата работа с американските пратеници“. „Всички си спомняме формата на срещата в Берлин и продуктивността, която беше постигната там. Продължаваме да работим по този начин. Съгласихме се да продължим да действаме заедно с европейците“, добави украинският президент.