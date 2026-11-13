Танкер с асфалт потопи пътнически кораб

Властите в Ню Орлиънс предприеха мащабна спасителна операция след като танкер се сблъска с пътнически кораб на река Мисисипи. Щат Луизиана мобилизира спасителни екипи за реакция за инцидента по реката, близо до центъра на Ню Орлиънс, при който танкерът за превоз на асфалт „Atlantic Asphalt“ се е сблъскал с речния пътнически кораб „American Heritage“, собственост на компанията American Cruise Lines. Според информация от администрацията на пристанището (Port NOLA) инцидентът е станал около 13:30 часа местно време. На кораба е имало 129 пътници и членове на екипажа. От общинската администрация потвърждават за редица спасени хора и продължаващи издирвателни операции, докато местната телевизия WDSU съобщава за предварителни и все още неподтвердени данни за най-малко 12 души, озовали се във водите на реката.