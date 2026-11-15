Стотици хиляди чехи излязоха на протест в името на свободата на словото

Стотици хиляди души излязоха днес по улиците на Прага, за да протестират срещу премахването на таксите за излъчване на обществените медии в Чехия. Според организаторите от "Милион моменти за демокрация", демонстрацията е привлякла между 350 000 и 450 000 души, което прави митинга най-големият от Нежната революция през 1989 г. насам. Те обещаха, че това е само началото на протестните действия.

Хората се събраха в парка "Летна" в ранния следобед от всички краища на страната с транспаранти с надписи "Не позволявайте на политиците да объркват независимостта на медиите“ или "Ръцете долу от медиите". Някои, както и при предишни протести, дойдоха с хартиени шапки като тези на телевизионния герой Вечерничек (чешкият еквивалент на Сънчо - б.а.), който се превърна в протестен символ. Мобилните оператори в зоната на "Летна" пък подсилиха мрежата си за разговори и данни.

Кабинетът на премиера Андрей Бабиш иска обществената телевизия и радио да бъдат финансирани директно от държавния бюджет вместо от такси от гражданите, както бе досега. В момента домакинствата плащат по 205 крони месечно (8.5€) за радио и телевизия.

Законопроектът мина на първо четене в Камарата на депутатите и предизвиква редовни протести от октомври, като настоящият е най-големият. Предвидено е и около 15-процентно намаляване на цялостния размер на средствата. Критици обвиняват чешкото правителство, че иска да влияе върху програмното съдържание и кадровите решения в обществените медии и следва примера на Словакия, Унгария, Полша и Сърбия, където настоящите и предишни десни популистки правителства подкопаха независимостта на медиите.

Над 2000 студенти и журналисти подписаха отворено писмо, в което изразиха тревога за бъдещето на чешките национални телевизия и радио. Европейският съюз за радио и телевизия, Европейската федерация на журналистите, "Репортери без граници" и Международният институт за пресата също разкритикуваха медийния план на правителството, сравнявайки го със спорните ходове на словашкия премиер Роберт Фицо и на бившия премиер на Унгария Виктор Орбан.