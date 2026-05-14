Си обсъжда с Тръмп „Капана на Тукидид“

"В момента светът изживява промени, които не е виждал от век. Международната ситуация е нестабилна и бурна. Светът е на кръстопът", заяви китайският президент Си Цзинпин при срещата си с Доналд Тръмп и зададе въпроса: "Ще могат ли САЩ и Китай да избегнат капана на Тукидид?"

"Капанът на Тукидид" е концепция, която предупреждава, че две големи държави винаги ще се чувстват застрашени и неизбежно ще се изправят на пътя на конфликт, водещ до война.

Терминът е популяризиран от американския политолог Греъм Алисън и се основава на наблюденията на древногръцкия историк Тукидид относно Пелопонеската война.

Според Тукидид основната причина за войната между Атина и Спарта не са били дребни конфликти, а: „...възходът на Атина и страхът, който това предизвика у Спарта.“

Когато една „изгряваща“ сила започва да оспорва господството на „статуквото“, структурният стрес прави войната почти неизбежна. В такава ситуация дори малък, случаен инцидент може да ескалира до мащабен конфликт, тъй като и двете страни са в състояние на висока параноя и стратегическа несигурност, допълва Алисън.

При неправилен подход към тайванския въпрос между КНР и САЩ може да възникне конфликт, който ще доведе до сериозно влошаване на отношенията, заяви Си Цзинпин.

„Тайванският въпрос е най-важният в китайско-американските отношения. Ако бъде уреден по подходящ начин, отношенията между двете страни ще могат да запазят общата си стабилност. Ако не, двете държави ще се сблъскат или дори ще влязат в конфликт, което ще постави целия комплекс от двустранни връзки в изключително опасно положение“, предава Централната телевизия на Китай думите на лидера на КНР.

В началото на срещата днес, в която участват разширени делегации на САЩ и Китай, Тръмп и Си размениха любезности пред камерите на журналистите, които бяха допуснати само за началото на срещата.

"It's an honor to be with you, it's an honor to be your friend, and the relationship between China and the USA is going to be better than ever before." - President Donald J. Trump

Във встъпителното си слово пред репортерите в началото на срещата Тръмп направи само косвена препратка към трудностите в миналото в дългогодишните си отношения със Си.

Те включват две търговски войни, напрежение заради американската подкрепа за Тайван – и недоволството на американския лидер от Пекин заради борбата с износа на химически прекурсори за производство на наркотичното вещество фентанил.

Той не спомена нищо и за различията им по отношение на войната в Иран.

"Вие сте велик лидер, понякога хората не харесват, когато го казвам, но така или иначе ще го кажа, защото е вярно", каза Тръмп.