Американският атомен самолетоносач "Теодор Рузвелт" пристигна в Близкия изток, съобщи представител на правителството на САЩ, цитиран от Асошиейтед прес.

АП отбелязва, цитирана от БТА, че така броят на американските самолетоносачи в региона е достигнал три, което е необичайно високо равнище.

Централното командване на въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ) потвърди, цитирано от Ройтерс, че "Теодор Рузвелт" вече е разположен в неговата зона на отговорност като част от планирано разполагане.

Зоната включва Близкия изток, Централна Азия и части от Южна Азия.

Ядреният US-самолетоносач "Джордж Буш" хвърли котва в Хърватия Американският ядрен самолетоносач "Джордж Буш" хвърли котва в пристанището на Сплит, съобщи агенция Хина, цитирана от БТА. Това е най-новият американски самолетоносач и един от най-големите военни кораби в света.

Разполагането на самолетоносача засилва американското военно присъствие в Близкия изток с още няколко хиляди военнослужещи, в момент, когато президентът Доналд Тръмп продължава да обмисля различни възможности за действие в хода на войната с Иран, която продължава вече повече от осем месеца, отбелязва АП.

"Теодор Рузвелт" отплава от Сан Диего в САЩ през септември заедно с придружаващата го авионосна група.Той се присъедини към други два американски самолетоносача - "Джордж Х. У. Буш" и "Джордж Вашингтон", както и към десетки по-малки американски военни кораби, които поддържат блокадата на иранските пристанища, обявена от Тръмп.

"Джордж Х. У. Буш" пристигна в Близкия изток през април, а "Джордж Вашингтон" - през август, посочва АП.

Ядреният US-самолетоносач "Джордж Буш" хвърли котва в Хърватия Американският ядрен самолетоносач "Джордж Буш" хвърли котва в пристанището на Сплит, съобщи агенция Хина, цитирана от БТА. Това е най-новият американски самолетоносач и един от най-големите военни кораби в света.