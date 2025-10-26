Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

САЩ и Китай отново са пред търговско споразумение

Днес, 18:53
EPA/BGNES

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт заяви, че е постигнато споразумение с Китай за избягване на ескалация в търговска война.

В интервю за предаването на ABC „This Week“ Бесънт заяви, че заплахата на САЩ от 100% увеличение на митата върху китайските стоки е практически премахната в замяна на отлагане от страна на Пекин на ограниченията върху глобалния износ на редкоземни елементи.

„Митата ще бъдат избегнати,“ каза Бесънт след приключването на разговорите с китайския вицепремиер Хе Лифенг в малайзийската столица Куала Лумпур.

Китай пък е обещал да отложи контрола върху износа с една година, обясни още Бесънт. Министърът на финансите посочи още, че Пекин се е съгласил и на „значителни“ покупки от американските фермери, които са ключов източник на вътрешна политическа подкрепа за Тръмп и сега са силно засегнати от търговския спор между двете страни. Китай, който някога беше най-големият купувач на американска соя, спря да купува, след като търговският спор ескалира.

Вероятно лидерите на САЩ и Китай ще подпишат съответните споразумения на предстоящата си среща следващата седмица в Сеул, Южна Корея. „Вярвам, че когато споразумението с Китай бъде обявено публично, нашите соеви фермери ще се почувстват много добре,“ добави Бесънт.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Скот Бесънт, САЩ, Китай

Още новини по темата

Външният министър на Германия отмени визита в Китай
25 Окт. 2025

САЩ взривиха подводница на наркопласьори
19 Окт. 2025

Украинска делегация се срещна с производителя на "Томахоук"
15 Окт. 2025

16 души загинаха при експлозия в завод за взривни вещества в САЩ
12 Окт. 2025

Тръмп налага още 100% мито на Китай
11 Окт. 2025

САЩ са на часове от спиране на работата на правителството
30 Септ. 2025

Над 20 души са загинали след тайфуна "Рагаса"
24 Септ. 2025

Мегапроектът "Велика зелена стена" преобразява пустинята
22 Септ. 2025

САЩ въвеждат входна такса за зелена карта и оскъпяват туристическите визи
17 Септ. 2025

САЩ се зарекоха да бранят "всяка педя от територията на НАТО"
13 Септ. 2025

Българският бизнес губи над половин милиард евро заради митата на САЩ
10 Септ. 2025

Нападението на Израел срещу Катар разгневило съветниците на Тръмп
10 Септ. 2025

Бесънт: САЩ могат да сринат руската икономика, но е нужно съдействие от Европа
07 Септ. 2025

Зафиров: Не съм говорил с Путин и Ким и няма защо да подавам оставка
05 Септ. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Европрокурорка ли имаме, или Еврото си има прокурорка
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Управляващите са опасни за България
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Балканският лъв Бойко Борисов вече е кротко коте