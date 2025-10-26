САЩ и Китай отново са пред търговско споразумение

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт заяви, че е постигнато споразумение с Китай за избягване на ескалация в търговска война.

В интервю за предаването на ABC „This Week“ Бесънт заяви, че заплахата на САЩ от 100% увеличение на митата върху китайските стоки е практически премахната в замяна на отлагане от страна на Пекин на ограниченията върху глобалния износ на редкоземни елементи.

„Митата ще бъдат избегнати,“ каза Бесънт след приключването на разговорите с китайския вицепремиер Хе Лифенг в малайзийската столица Куала Лумпур.

Китай пък е обещал да отложи контрола върху износа с една година, обясни още Бесънт. Министърът на финансите посочи още, че Пекин се е съгласил и на „значителни“ покупки от американските фермери, които са ключов източник на вътрешна политическа подкрепа за Тръмп и сега са силно засегнати от търговския спор между двете страни. Китай, който някога беше най-големият купувач на американска соя, спря да купува, след като търговският спор ескалира.

Вероятно лидерите на САЩ и Китай ще подпишат съответните споразумения на предстоящата си среща следващата седмица в Сеул, Южна Корея. „Вярвам, че когато споразумението с Китай бъде обявено публично, нашите соеви фермери ще се почувстват много добре,“ добави Бесънт.