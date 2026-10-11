Путин се подигра на енергийното примирие на Тръмп с удар по Харковската ТЕЦ-5

Буквално 3 часа след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че има енергийно примирие между Русия и Украйна, Путин се подигра като бомбардира енергиен обект в Украйна. Този път това е ТЕЦ-5 в Харков - втората най-голяма украинска комбинирана ТЕЦ.

NEW: Russia hit Kharkiv’s main power plant hours after Trump announced an “energy ceasefire.”



Zelensky confirmed the hit on CHP-5 — a major heat-and-power facility — and said Russia carried out 200+ attacks on Ukrainian energy infrastructure in the past week alone, killing 150+… pic.twitter.com/5HVSBf1yAR — Clash Report (@clashreport) 11 октомври 2026 г.

Новината, че централата е станала цел на руснаците съобщи украинският президент Володимир Зеленски (след 3:25 минута от пълния запис от Facebook на вечерното му видеообръщение). Зеленски изрично заяви, че с "Шахед"-и руснаците са целели и украински енергийни специалисти, които са работели да възстановяват щети.

Преди това американският президент Доналд Тръмп обяви, че между Русия и Украйна влиза в сила „енергийно примирие“. В съобщение, разпространено в публичното пространство, той заяви, че двете враждуващи страни са постигнали споразумение за спиране на ударите срещу критичната енергийна инфраструктура, и отправи призив: „Не го нарушавайте!“.

Обявеното от Вашингтон прекратяване на огъня обаче бързо бе подложено под съмнение от украинска страна.

„Изявлението на Тръмп за прекратяване на огъня беше изненада за мен. Ако президентът Тръмп се е договорил за това с Путин, моля, уведомете ни кога ще започне прекратяването на огъня. Ние сме готови и ще го приемем“, заяви Зеленски. Украинският президент съобщи, че е обсъдил инициативата с министър-председателя на Канада Карни, президента на Финландия Стуб и генералния секретар на НАТО Рюте.

„Важно е и Русия да подкрепи примирието. От украинска страна винаги ще има пълна подкрепа за мерките за деескалация, защита на човешкия живот и прекратяване на войната“, заяви Зеленски.

Изявлението на Тръмп идва на фона на ескалиращи въздушни удари срещу електропреносната мрежа и критичните съоръжения в Украйна, които оставят десетки хиляди граждани без ток и отопление. До този момент няма официално потвърждение за постигната договореност нито от страна на украинското президентство, нито от Кремъл.

Зеленски е готов да свика избори



Украйна е готова да проведе избори за нов държавен глава, ако руският президент Владимир Путин се съгласи на 60-дневно примирие. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски пред ABC News.

"Ние сме във война и провеждането на избори е наистина трудно. Не само че това е абсолютно несигурно и е в разрез с нашето законодателство, с нашата конституция, но най-важното е да имаме необходимата инфраструктура за сигурност, за да дадем възможност на хората да гласуват", посочи той.