Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Мачадо подари своя "Нобел" на Тръмп

15 Яну. 2026

Лидерът на венецуелската опозиция Мария Мачадо връчи на американския президент Тръмп своята Нобелова награда за мир. За това тя разказа пред журналисти след срещата си с президента на САЩ, съобщават американските медии. Засега не е напълно ясно дали Тръмп е приел подаръка.

"Народът на Боливар връща на наследника на Вашингтон медал - медала на Нобеловата награда за мир, като признание за неговия уникален ангажимент към нашата свобода", каза Мария Мачадо. 

Преди да се види с Тръмп в Белия дом, Мачадо заяви, че 30 милиона венецуелци сега са по-близо до свободата заради Доналд Тръмп и защото Съединените американски щати днес са по-безопасна страна. "Сигурна съм, че венецуелският народ, а тази награда е на венецуелския народ, би искал да я връчи на Тръмп и да сподели с него победата. Това, което той направи, както вече казах, е историческо", каза Мачадо.

По-рано през деня организаторите на Нобеловите награди публикуваха в социалната мрежа X следното съобщение: „Един медал може да смени собственика си, но титлата "лауреат на Нобелова награда за мир" – не.“

Мачадо, чието движение се смята за победител срещу Мадуро на изборите във Венецуела през 2024 г., беше неочаквано изолирана от Тръмп, след като американските специални части заловиха политическия ѝ съперник в ранните часове на 3 януари.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Мария Мачадо, Доналд Тръмп

Още новини по темата

Тръмп: Иран спира екзекуциите
15 Яну. 2026

"Ройтерс": САЩ може да ударят Иран до 24 часа
14 Яну. 2026

Би Би Си иска отхвърляне на иска за клевета на Тръмп за 10 млрд. долара
13 Яну. 2026

Конгресмен внесе закон за анексиране на Гренландия
13 Яну. 2026

Започна разследване срещу атакувания от Тръмп шеф на Федералния резерв
12 Яну. 2026

САЩ и Иран си разменят закани за военни удари

11 Яну. 2026

"Не искаме да сме американци", заявиха гренландските партии
10 Яну. 2026

Тръмп и Зеленски ще подпишат сделка за 800 млрд. USD в Давос
09 Яну. 2026

Тръмп: Ще атакуваме по суша мексиканските наркокартели
09 Яну. 2026

Тръмп обяви внос на венецуелски петрол в САЩ
07 Яну. 2026

САЩ притискат Делси Родригес за радикални промени във Венецуела
06 Яну. 2026

Светкавичната операция срещу Мадуро ще отприщи хаос във Венецуела
06 Яну. 2026

Тръмп не вярва, че Украйна е атакувала резиденция на Путин
05 Яну. 2026

Мадуро бе доставен в САЩ
04 Яну. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Антикорупционната комисия е твърде скъпа бухалка на стероиди
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Вековната злоба на роба не роди гнус към еврото
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: БСП предизборно си пребоядисва фасадата
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?