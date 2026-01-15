Мачадо подари своя "Нобел" на Тръмп

Лидерът на венецуелската опозиция Мария Мачадо връчи на американския президент Тръмп своята Нобелова награда за мир. За това тя разказа пред журналисти след срещата си с президента на САЩ, съобщават американските медии. Засега не е напълно ясно дали Тръмп е приел подаръка.

"Народът на Боливар връща на наследника на Вашингтон медал - медала на Нобеловата награда за мир, като признание за неговия уникален ангажимент към нашата свобода", каза Мария Мачадо.

Преди да се види с Тръмп в Белия дом, Мачадо заяви, че 30 милиона венецуелци сега са по-близо до свободата заради Доналд Тръмп и защото Съединените американски щати днес са по-безопасна страна. "Сигурна съм, че венецуелският народ, а тази награда е на венецуелския народ, би искал да я връчи на Тръмп и да сподели с него победата. Това, което той направи, както вече казах, е историческо", каза Мачадо.

По-рано през деня организаторите на Нобеловите награди публикуваха в социалната мрежа X следното съобщение: „Един медал може да смени собственика си, но титлата "лауреат на Нобелова награда за мир" – не.“

Мачадо, чието движение се смята за победител срещу Мадуро на изборите във Венецуела през 2024 г., беше неочаквано изолирана от Тръмп, след като американските специални части заловиха политическия ѝ съперник в ранните часове на 3 януари.