МААЕ: Заводът за тежка вода в Иран е ударен и вече не работи

Заводът за производство на тежка вода в Хондаб (Арак), за който Иран съобщи, че онзи ден е бил атакуван, е получил значителни повреди и вече не работи, съобщи Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), цитирана от Ройтерс.

"Въз основа на независим анализ на сателитни изображения и познаване на инсталацията МААЕ потвърждава, че заводът за производство на тежка вода в Хондаб, за който Иран съобщи, че е бил атакуван на 27 март, е претърпял тежки щети и вече не функционира. Инсталацията не съдържа обявен ядрен материал", посочи ядрената агенция на ООН в публикация в платформата "Екс".