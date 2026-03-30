МААЕ: Заводът за тежка вода в Иран е ударен и вече не работи

Днес, 09:41
Войната в Иран не спира вече седмици наред
БГНЕС архив
Войната в Иран не спира вече седмици наред

Заводът за производство на тежка вода в Хондаб (Арак), за който Иран съобщи, че онзи ден е бил атакуван, е получил значителни повреди и вече не работи, съобщи Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), цитирана от Ройтерс.

"Въз основа на независим анализ на сателитни изображения и познаване на инсталацията МААЕ потвърждава, че заводът за производство на тежка вода в Хондаб, за който Иран съобщи, че е бил атакуван на 27 март, е претърпял тежки щети и вече не функционира. Инсталацията не съдържа обявен ядрен материал", посочи ядрената агенция на ООН в публикация в платформата "Екс".

 

Иран, МААЕ, тежка вода

