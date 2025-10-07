Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Израел и “Хамас” стартираха преговорите в Египет

Днес, 07:24

Две години след атаката на 7 октомври, Израел и “Хамас” завършиха успешно първия кръг от преговорите за прекратяване на конфликта, които се водят в египетския курорт Шарм-ел-Шейх. Според "Ал Джазира", преговорите са стартирали положително и е определена пътната карта, по които те ще продължат днес. Преговорите са непреки - делегациите "разговарят" през посредници от Египет и САЩ. 

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че преговорите за ивицата Газа вървят "много добре", а “Хамас” дава съгласие по "много важни" въпроси. В същото време президентът на САЩ отбеляза, че има червени линии в преговорите.

Делегацията на “Хамас” се води от Халил ал Хайя и Захер Джабарин, двама от оцелелите от израелския удар по Доха. Те са заявили пред посредниците, че продължаващите бомбардировки в Газа създават пречки за освобождаването на пленниците. 

Израелският премиер Нетаняху проведе телефонен разговор с Владимир Путин - двамата са обсъдили ситуацията в Близкия изток и ивицата Газа. Руската федерация по време на войната оказа известно влияние върху “Хамас”, делегация на терористичното движение бе в Москва, а благодарение на това бяха освободени няколко заложници от Русия. Путин за пореден път е потвърдил пред Нетаняху, че Русия продължава да се придържа към позицията си - две държави и Палестина в границите от 1967 година.

Семейства и приятели на жертвите на нападението на радикалната палестинска групировка "Хамас" срещу израелска територия на 7 октомври 2023 г. почетоха паметта на загиналите с минута мълчание тази сутрин

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Египет, Израел, Газа, Хамас

Още новини по темата

Израел и "Хамас" започват преговори в Шарм-ел-Шейх
06 Окт. 2025

"Хамас" се съгласи да предаде Газа
04 Окт. 2025

Тръмп поиска да управлява Газа и обеща "вечен мир"
30 Септ. 2025

Израел започна сухопътна офанзива в град Газа
16 Септ. 2025

ООН одобри декларация за две държави - Израел и Палестина
13 Септ. 2025

Нападението на Израел срещу Катар разгневило съветниците на Тръмп
10 Септ. 2025

Израел атакува ръководството на "Хамас" в Доха
09 Септ. 2025

Хутите потвърдиха смъртта на премиера си
31 Авг. 2025

Четирима журналисти загинаха при удар на израелската армия в Газа
25 Авг. 2025

Израелски ракети поразиха цели в йеменската столица Сана
25 Авг. 2025

Израелската армия влиза в град Газа
21 Авг. 2025

"Хамас" се съгласи на двумесечно примирие за Газа
18 Авг. 2025

Протестите в Израел се разрастват
18 Авг. 2025

Израел реши да окупира милионния град Газа
08 Авг. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главният прокурор вече е като котката на Шрьодингер
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Виена извън конспекта
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Обезоръженият Радев чака избори
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар