Иранската делегация пристигна за преговорите в Пакистан

Премиерът на Пакистан Мохамад Шахбаз Шариф заяви, че Иран и САЩ са готови за преговори и за уреждане на разногласията по дипломатически път. Преговорите започват тази сутрин в Исламабад.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс води американската делегация за преговорите. Преди да излети за Пакистан той обясни, че е умерен оптимист.

През целия петък Иран даваше противоречиви сигнали - няколко пъти иранската делегация трябваше да излети от Техеран и няколко пъти беше съобщавано, че преговорите са безсмислени и делегацията, водена от шефа на парламента Мохамад Багер Галибаф и външния министър Абас Арагчи, не излиташе. Иранците твърдяха, че поне 3 от десетте пункта, за които са се разбрали със САЩ не са изпълнени. Накрая делегацията пристигна в Пакистан в 23 часа снощи.

Това накара президента на САЩ Доналд Тръмп да напише няколко поста в социалната си мрежа, с които директно заплаши Иран с нови атаки. „Иранците изглежда, не осъзнават, че нямат никакви козове, освен краткосрочния шантаж на световната общност чрез международните морски пътища. Единствената причина, поради която днес все още са на повърхността, са преговорите!“, обясни Тръмп.

Паралелни разговори се водят за деескалация в Ливан, след като в сряда само в рамките на 10 минути Израел нанесе най-мащабните удари от началото на войната. Доналд Тръмп заяви, че е получил уверение от израелския премиер Бенямин Нетаняху, че атаките ще бъдат намалени. Еял Замир, началник на Генералния щаб на израелската армия, обаче заяви: "Израелската армия е във война, не сме в примирие. Продължаваме да се сражаваме в Ливан и това е основното ни бойно поле. Има примирие с Иран, но и там можем да подновим огъня във всеки един момент, и то по значителен начин."