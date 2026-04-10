Иранската делегация пристигна за преговорите в Пакистан

Днес, 06:03
Иранската делегация, водена от шефа на парламента Мохамад Багер Галибаф и външния министър Абас Арагчи, пристигна в Пакистан
БГНЕС/ЕПА
Иранската делегация, водена от шефа на парламента Мохамад Багер Галибаф и външния министър Абас Арагчи, пристигна в Пакистан

Премиерът на Пакистан Мохамад Шахбаз Шариф заяви, че Иран и САЩ са готови за преговори и за уреждане на разногласията по дипломатически път. Преговорите започват тази сутрин в Исламабад.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс води американската делегация за преговорите. Преди да излети за Пакистан той обясни, че е умерен оптимист.

През целия петък Иран даваше противоречиви сигнали - няколко пъти иранската делегация трябваше да излети от Техеран и няколко пъти беше съобщавано, че преговорите са безсмислени и делегацията, водена от шефа на парламента Мохамад Багер Галибаф и външния министър Абас Арагчи, не излиташе. Иранците твърдяха, че поне 3 от десетте пункта, за които са се разбрали със САЩ не са изпълнени. Накрая делегацията пристигна в Пакистан в 23 часа снощи.

Това накара президента на САЩ Доналд Тръмп да напише няколко поста в социалната си мрежа, с които директно заплаши Иран с нови атаки. „Иранците изглежда, не осъзнават, че нямат никакви козове, освен краткосрочния шантаж на световната общност чрез международните морски пътища. Единствената причина, поради която днес все още са на повърхността, са преговорите!“, обясни Тръмп.

Паралелни разговори се водят за деескалация в Ливан, след като в сряда само в рамките на 10 минути Израел нанесе най-мащабните удари от началото на войната. Доналд Тръмп заяви, че е получил уверение от израелския премиер Бенямин Нетаняху, че атаките ще бъдат намалени. Еял Замир, началник на Генералния щаб на израелската армия, обаче заяви: "Израелската армия е във война, не сме в примирие. Продължаваме да се сражаваме в Ливан и това е основното ни бойно поле. Има примирие с Иран, но и там можем да подновим огъня във всеки един момент, и то по значителен начин."

Председателят на иранския парламент публикува по време на полета към Исламабад снимка, на която позира с портретите на част от децата, загинали при ракетен удар в иранско училище.
BGNES/EPA
Още новини по темата

Чешкият президент критикува остро Тръмп заради НАТО
09 Апр. 2026

Иран пак затвори Ормузкия проток
08 Апр. 2026

Тръмп обеща да премахне санкциите срещу Иран
08 Апр. 2026

Атаките между Иран и съседите му не спират
08 Апр. 2026

Цената на петрола пада след обявяването на примирието
08 Апр. 2026

САЩ и Иран спряха огъня за две седмици
08 Апр. 2026

Партньорите на САЩ се дистанцират от плановете на Тръмп за Иран
07 Апр. 2026

Командоси спасиха втория пилот на сваления над Иран F-15
05 Апр. 2026

Над 1 милиард долара са щетите по американските бойни самолети
05 Апр. 2026

Тръмп започна обратното броене за Иран
04 Апр. 2026

Иран свали втори американски самолет
04 Апр. 2026

Макрон призова за създаването на „коалиция за независимост от САЩ и Китай”
03 Апр. 2026

Иран свали американски изтребител
03 Апр. 2026

България прие поканата на Лондон за Ормузкия проток
02 Апр. 2026

