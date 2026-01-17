Николай Младенов официално е върховен представител за Газа

ЕПА/БГНЕС Николай Младенов и израелският премиер Бенямин Нетаняху се поздравяват след срещата си на 9 януари в Йерусалим.

Бившият министър на външните работи Николай Младенов ще бъде върховен представител за Газа. Това официално стана ясно от съобщение на Белия дом, след като по-рано българският дипломат вече беше посочен от израелския премиер Бянамин Нетаняху.

Младенов ще бъде генерален директор на Съвета за мир, който според плана на президента на САЩ Доналд Тръмп временно ще управлява палестинския анклав. Сред членовете ще бъдат американският държавен секретар Марко Рубио, специалният пратеник на Съединените щати Стив Уиткоф, бившият британски министър-председател Тони Блеър и зетят на Тръмп - Джаред Къшнър. Самият американски президент ще бъде председател на Съвета.

Младенов бе специален координатор за Близкия изток (2015–2020), където той беше един от малкото дипломати, ползващи се с доверието и на Израел, и на палестинците.

През октомври Израел и палестинската въоръжена групировка "Хамас" подписаха плана, който гласи, че палестинският комитет от технократи, който ще управлява Ивицата Газа, ще бъде контролиран от т. нар. международен Съвет за мир, чиято задача ще бъде да наблюдава управлението през преходния период.

Сред останалите членове ще бъдат милиардерът и изп. директор на инвестиционния фонд "Аполо Глобъл Мениджмънт" Марк Роуан, президентът на Световната банка Аджай Банга и съветникът на Тръмп - Робърт Гейбриъл, съобщи още Вашингтон.

В изявлението на Белия дом се посочва, че всеки от тях ще отговаря за определена област, която е "от решаващо значение за стабилизацията и дългосрочния успех на Газа, включително, но не само, изграждане на капацитет за управление, регионални отношения, възстановяване, привличане на инвестиции, мащабно финансиране и мобилизиране на капитал". В изявлението не се посочва как точно ще бъдат разпределени отговорностите между членовете.

Какви ще са правомощията и ангажиментите на Николай Младенов като върховен представител за Газа?

- Тази роля не е просто дипломатическа титла, а позиция с реални изпълнителни и административни функции на терен.

- Ще е "изпълнителен директор на терен". Основна оперативна фигура в Газа - човекът, който координира работата между международната общност, израелските власти и палестинците всекидневно.

- Контролира работата на 14-членен комитет от палестински експерти (технократи), които управляват цивилните дела в Газа.

- Неговата задача е да гарантира, че: