12 хиляди са убити в Иран само за две нощи

Свързаната с иранската опозиция медия Iran International твърди, че най-малко 12 000 души са били убити при потушаването на протестите в Иран, определяйки събитията като "най-смъртоносния епизод в съвременната иранска история". Според разследване на редакционната колегия на Iran International, по-голямата част от убийствата са извършени в рамките на две последователни нощи – 8 и 9 януари. Данните се основават на източници от Висшия съвет за национална сигурност на Иран, медицински центрове и свидетелства на очевидци.

Сравнение: Ако цифрата от 12 000 бъде потвърдена, това би надхвърлило многократно жертвите от протестите през ноември 2019 г. (известни като „Кървавия ноември“), когато бяха убити около 1 500 души.

Жертви и убийци: Голяма част от жертвите са млади хора на възраст под 30 години. Докладите сочат, че е издадена директна заповед за използване на бойна стрелба срещу протестиращите. Основните извършители са частите на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КГИР) и милициите Басидж.

Иранските власти са наложили почти пълно прекъсване на интернет и комуникациите от 8 януари насам. Целта е не само контрол над сигурността, но и прикриване на мащаба на репресиите. Съобщава се за затворени независими вестници и медии в страната, като в момента функционира основно държавната телевизия IRIB под строга цензура. Свидетели съобщават за препълнени морги (като Кахризак край Техеран) и болници, където ранените протестиращи биват идентифицирани и арестувани директно от болничните легла.

Поради блокираните комуникации, различните организации съобщават различни данни, но всички сочат към исторически мащаб на трагедията: