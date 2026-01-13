Медия без
12 хиляди са убити в Иран само за две нощи

Днес, 14:22

Свързаната с иранската опозиция медия Iran International твърди, че най-малко 12 000 души са били убити при потушаването на протестите в Иран, определяйки събитията като "най-смъртоносния епизод в съвременната иранска история". Според разследване на редакционната колегия на Iran International, по-голямата част от убийствата са извършени в рамките на две последователни нощи – 8 и 9 януари. Данните се основават на източници от Висшия съвет за национална сигурност на Иран, медицински центрове и свидетелства на очевидци.

  • Сравнение: Ако цифрата от 12 000 бъде потвърдена, това би надхвърлило многократно жертвите от протестите през ноември 2019 г. (известни като „Кървавия ноември“), когато бяха убити около 1 500 души. 

  • Жертви и убийци: Голяма част от жертвите са млади хора на възраст под 30 години. Докладите сочат, че е издадена директна заповед за използване на бойна стрелба срещу протестиращите. Основните извършители са частите на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КГИР) и милициите Басидж.

Иранските власти са наложили почти пълно прекъсване на интернет и комуникациите от 8 януари насам. Целта е не само контрол над сигурността, но и прикриване на мащаба на репресиите. Съобщава се за затворени независими вестници и медии в страната, като в момента функционира основно държавната телевизия IRIB под строга цензура. Свидетели съобщават за препълнени морги (като Кахризак край Техеран) и болници, където ранените протестиращи биват идентифицирани и арестувани директно от болничните легла. 

Поради блокираните комуникации, различните организации съобщават различни данни, но всички сочат към исторически мащаб на трагедията:

  • HRANA (Human Rights Activists News Agency): Потвърждава за над 645 смъртни случая и над 10 700 арестувани.

  • Reuters съобщава за 2000 убити

  • Iran Human Rights (IHRNGO): Предупреждава за риск от масови екзекуции на арестуваните още в следващите дни.

  • Официален Техеран: Отрича данните на опозиционните медии, нарича протестиращите „терористи“ и обвинява САЩ и Израел за подстрекаване на размириците.

Иран

