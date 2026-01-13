Ясно е кой ще добива литий в Украйна

Украйна избра победителя в конкурс за разработване на литиево находище по споразумението със САЩ за споделяне на производството, обяви премиерът на страна Юлия Свириденко.

Пилотният проект е за разработване на минерали в литиевото находище „Добра площадка“ в Кировоградска област.

„Победител в конкурса е Dobra Lithium Holdings JV, LLC, чиито акционери включват международно известни компании Techmet и The Rock Holdings. Те имат значителен опит в добива на жизненоважни минерали“, заяви Свириденко. Тя добави, че Techmet държи контролни или мажоритарни миноритарни дялове в 10 актива на четири континента и има опит в реализирането на сложни проекти в проучването, добива и преработката на важни минерали.

Печелившият консорциум има тесни връзки с администрацията на Тръмп и включва Роналд С. Лаудер, наследник на козметична империя. Той е близък приятел на Доналд Тръмп още от колежанските им години и е дългогодишен спонсор на Републиканската партия в САЩ. Лаудер участва чрез компанията The Rock Holdings, която е партньор в съвместното предприятие.

Втората важна фигура е Брайън Менел - основател, председател и главен изпълнителен директор на TechMet Ltd. – водещата компания в консорциума. Менел е южноафрикански предприемач с над 25-годишен опит в добива на метали (включително в гиганта De Beers). Менел е архитектът на стратегията за осигуряване на „критични минерали“ за Запада, за да се намали зависимостта от Китай.

Основен акционер в TechMet всъщност е самото правителство на САЩ. Държавната U.S. International Development Finance Corporation (DFC) бе реформирана по време на първия мандат на Тръмп. Четвъртият участник, отново като голям акционер в TechMet е Държавният фонд на Катар - Qatar Investment Authority.

Консорциумът ще трябва да привлече минимална капиталова инвестиция от $179 млн., от които $12 млн. ще бъдат отпуснати за ново геоложко проучване и международен одит на резервите, а $167 млн. за организиране на добив и обогатяване, ако търговските резерви на находището бъдат потвърдени.