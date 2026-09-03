Хиляди испанци протестираха срещу мигрантите и в подкрепа на Сеута

БГНЕС/ЕПА В над 200 града в Испания се проведоха протести срещу правителството заради кризата с нелегалните мигранти в Сеута

В над 200 града в Испания се проведоха многохилядни митинги в подкрепа на жителите на африканския анклав Сеута, страдащ от наплив на мигранти от Мароко. Най-масов бе в Мадрид, където се събраха около 50 000 души. На места се стигна до сблъсъци, като полицията в Мадрид използва и лютив спрей срещу протестиращите.

Протестиращите поискаха от испанските власти да защитят суверенитета на Сеута и поставиха под съмнение адекватността на действията на правителството при мигрантската криза, при която в анклава нахлуха 80 000 мигранти от Мароко.

⚡️Mass protests against immigration and the illegal entry of migrants into Ceuta took place in Spain.

In some cities, police used pepper spray to disperse the protesters.

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"Смятаме, че това правителство не оказва на Сеута нужната подкрепа, макар че градът е част от Испания", каза пред журналисти един от участниците в митинга в Мадрид. Испанците се възмутени, че "властите не само не могат да преодолеят кризата, но и постоянно лъжат хората". Те поискаха правителството да вземе спешни мерки за решаване на проблемите и призоваха премиера Педро Санчес да подаде оставка.

🇪🇸 A crowd of thousands has taken to the streets in Madrid to display the widespread anger over the Ceuta crisis caused by migrants from Morocco and the handling of the situation by Spanish Prime Minister Sánchez.



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Ситуацията в Сеута продължава да е сложна. Според медиите и местните власти в момента в града има не по-малко от 15-20 000 нелегални мигранти, които са се установили на плажа и постоянно влизат в конфликти с местните жители.

Испанската полиция стреля във въздуха в понеделник сутринта, докато се опитваше да разпръсне няколко хиляди млади мъже от импровизиран лагер на паркинг до градската болница в Сеута.

Хаотичната сцена, при която полицаи използваха палки, за да насочват мигрантите към центъра на града, беше неприятно напомняне за разминаването между първоначалните уверения на премиера Педро Санчес и неговото правителство, че кризата до голяма степен е приключила, и реалността, която се разиграва по улиците на Сеута, пише „Политико“.

По това време испански и европейски представители заявиха, че почти всички от 72 000 мигранти, преминали от Мароко в Сеута, са напуснали града. Но докато полицията му провеждаше операцията в понеделник сутринта, Санчес трябваше да признае в радио интервю, че около 5000 от тях все още се намират на испанска територия.

Тази цифра се оспорва от представители като председателя на градския съвет на Сеута Хуан Хесус Вивас, който твърди, че в града все още има около 10 000 души, пребиваващи без разрешение. Според полицейския синдикат CEP и служители на испанската национална полиция дори са още повече.

🇪🇸 “Please, someone help us.” What is happening now in long-suffering Ceuta?



After the mass border crossing, between 5,000 and 8,000 people are still believed to remain in the Spanish enclave on the border with Morocco. Many are living out in the open: some have pitched tents on… pic.twitter.com/mWfogHJfMX — NEXTA (@nexta_tv) 2 септември 2026 г.

Сред мигрантите, които остават в града, има около 1200 непридружени непълнолетни, които през следващите седмици трябва да бъдат преместени в центрове за настаняване на Иберийския полуостров, заяви Санчес в понеделник.

Премиерът обеща, че правителството му ще разреши кризата „с достойнство“ и в съответствие със закона. На практика това означава, че мигрантите трябва да получат възможност да подадат молби за убежище и заявленията им да бъдат разгледани – процес, който може значително да забави евентуалното им депортиране.

Няколко испански военнослужещи бяха ранени миналата седмица, след като група от около 40 млади мигранти ги замеряше с камъни. При отделен инцидент полицията арестува трима мигранти в неделя по обвинение, че са хвърляли коктейли „Молотов“ по взвод, патрулиращ в испанския анклав.

Междувременно миналата седмица испанската полиция се намеси, за да защити мигранти, след като местни демонстранти нахлуха в импровизирания им лагер на плажа „Ел Трампoлин“ в Сеута и подпалиха вещите им.