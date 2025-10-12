"Хамас" освободи първите седем заложници

"Хамас" освободи първите седем от 20-те оцелели заложници, които са в плен от 737 дни, съобщиха международните агенции. Те бяха предадени на Червения кръст, които по-късно ги предадоха на израелските военни. Новината бе посрещната с бурна радост на "Площада на заложниците" и по улиците на Тел Авив, където са се събрали много хора. След първите освободени е Матан Ангрест, който има български произход. Останалите на свобода са близнаците Гали и Зив Берман, Омри Миран, Ейтан Хорн, Алон Охел и Гай Гилбоа-Далал. Те са в удовлетворително състояние, могат да ходят самостоятелно, съощи военния канал Kan.
4 други заложници - Матан Зангаукер, Ариел и Давид Кунио и Нимрод Коен проведоха видеоразговори със семействата си - терористите дадоха телефоните си преди да ги освободят за да могат те да говорят с роднините.
В същото време в рамките на споразумението, Израел освобождава 250 палестинци, осъдени на доживотен затвор, както и 1716 арестувани жители на Газа, включително жени и деца. Израелската затворническа служба събра палестинските затворници, които ще бъдат освободени в замяна на израелски заложници, и ги транспортира до затворническите комплекси "Офер" и "Кциот". Затворниците вече са натоварени на автобуси и се отправят към Газа.
Всички заложници ще бъдат освободени до 10 часа тази сутрин, съобщи Al Jazeera.
Израелските сили за отбрана бяха в готовност да посрещнат заложниците в три локации - град Газа на север, централните райони на ивицата и в Хан Юнис - в южната част на Газа. Първата група е била освободена в град Газа. Ако заложниците са в стабилно състояние, те ще бъдат преместени от Червения кръст и специалните сили на израелската армия в базата "Рейм" и след това в трите болници: "Шиба", "Ичалов" или "Бейлинсън". Ако има заложник в непосредствена опасност, той ще бъде преместен с хеликоптер в медицинския център "Сорока" или медицинския център "Барзилай".
Hamas armed convoy escorting Israeli hostages through central Gaza as final prisoner swap phase begins.
Тази сутрин в Израел пристигна президентът на САЩ Доналд Тръмп - вероятно той ще се види със заложниците, въпреки че в програмата му е записано само среща с роднини на заложниците.
Терористите отвлякоха повече от 250 души на 7 октомври 2023 г. 48 от тези заложници все още са Газа. Смята се, че около 20 от тях все още са живи и те ще бъдат освободени тази сутрин. Телата на останалите 28 починали в плен ще бъдат предадени също днес. Министерството на религиозните служби на Израел съобщи още в четвъртък, че е приключило подготовката си за очакваното получаване на останките на загиналите заложници от Газа.
Първо телата ще бъдат идентифицирани в Института за съдебна медицина, намиращ се в Тел Авив. След това те ще бъдат предадени на "Хевра Кадиша" - дружество, която отговаря за организирането на погребални услуги според еврейската традиция. Министерството ще съдейства на семействата при организирането на погребалните процесии. „Министерството ще придружава лично семействата на загиналите и ще им предостави мрежа за подкрепа през седемте дни на траур, в пълна координация с всяко семейство“, заяви в изявление генералният директор на министерството Йехуда Авидан.
Последните 20, които ще се завърнат живи в Израел:
Матан Ангрест, 22-годишен войник от израелската армия. Пленен след като група въоръжени мъже го изтеглиха от танк в базата Нахал Оз. Видео от онзи ден бе публикувано от семейството му. Матан е с български произход, неговата баба е българка.
Близнаците Гали и Зив Берман (28 г.) - отвлечени от кибуца Кфар Аза.
Елкана Бохбот, 36-годишен, и Ром Брасловски, 21-годишен - пленени по време на фестивала „Нова“. Бохбот е плен докато помага на ранени. Брасловски е бил охранител на фестивала, според свидетели е помогнал на десетки хора да избягат, преди да бъде заловен.
Ариел Кунио (28) и Давид Кунио (35): Двамата братя бяха отвлечени от кибуца Нир Оз. Ариел е отведен заедно с приятелката си Арбел Йехуд, която е освободена през януари, докато Дейвид е отвлечен заедно със съпругата си Шарон Алони Кунио, която е освободена през ноември 2023 г.заедно с тригодишните им близначки Ема и Юлия.
Сегеф Калфон (27) - Калфон е бил отвлечен, докато се е опитвал да напусне фестивала Нова. По-рано той е говорил по телефона със семейството си, тъй като превозното средство, в което е бил, бавно се придвижва напред, заклещено в задръстване от хора, които се опитват да избягат от района.
Евиатар Давид (24 г.) и Гай Гилбоа-Далал (24 г.) - също са отвлечени от същото място.
Нимрод Коен (20 г.), млад ефрейтор, пленен близо до Нирим
Омри Миран (48 г.), отвлечен от дома си в кибуца Нахал Оз, докато се опитвал да защити семейството си. Съпругата му разказва как нападателите ги принудили да отворят вратата, заплашвайки съседско дете. „Казах му: ‘Не бъди герой. Върни се при нас.’“, спомня си тя.
Ейтан Хорн (38 г.), отвлечен заедно с брат си. И двамата били измъкнати от дома на брат му в кибуца Нир Оз. Братът на Ейтан бе пуснат по-рано тази година.
Максим Херкин (37 г.), Бар Куперщайн (23 г.), Матан Зангаукер (25 г.) и Авинатан Ор (32 г.) също ще бъдат сред освободените. Херкин е роден в Донбас. Ор бе отвлечен заедно с приятелката си Ноа Аргамани, освободена през юни. Куперщайн е работил на фестивала Нова. Зангуакер е бил отвлечен заедно с партньорката си Илана Грицевски от дома им в Нир Оз кибуц. Грицевски е освободен през ноември 2023 г.
Ейтан Мор (25) - Мор е работил като охранител на фестивала "Нова". По-късно оцелял каза, че е забелязал Мор и приятел да спасяват други хора, преди да бъде отвлечен.
Алон Охел (24) е млад израелски гражданин (има също германско и сръбско гражданство), който е бил отвлечен от групировката Хамас по време на атаката на 7 октомври 2023 г., докато е бил на музикалния фестивал "Нова".