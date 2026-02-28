Медия без
Хакери откраднаха данните на 15 млн. пациенти във Франция

Атаката е извършена в края на 2025 г. и е засегнала данни от 1500 медицински практики

Днес, 07:15
При 169 000 души са компрометирани и лекарски бележки, някои от които могат да съдържат чувствителна информация.
Административни данни и лекарски бележки на над 15 млн. души са били обект на хакерска атака, съобщи снощи френското здравно министерство, цитирано от БГНЕС.

Само преди дни бе осъществен пробив и в национална банкова база данни, при който е била компрометирана информация за 1,2 млн. банкови сметки. Извършителят е използвал откраднати данни за достъп на служител, за да достигне до номера на сметки, имена на титуляри и адреси.

Телевизия Франс 2, разкрила случая с медицинските досиета, съобщи, че сред засегнатите има и водещи политици, а част от данните вече циркулират онлайн. Сред публикуваната информация има отбелязвания дали пациент е хомосексуален или носител на СПИН.

Министерството уточни, че атаката е извършена в края на 2025 г. и е засегнала данни от около 1500 медицински практики, използвали софтуер на компанията Сежедим Санте. Основно са изтекли имена, телефонни номера и пощенски адреси на пациенти. При 169 000 души обаче са компрометирани и лекарски бележки, някои от които могат да съдържат чувствителна информация, посочват от ведомството. Рецепти и резултати от лабораторни изследвания не са били засегнати.

Министерството съобщи, че отговорност за атаката е поета, но не даде подробности за групата. Сежедим Санте е подала жалба през октомври 2025 г. Компанията уточни, че пробивът засяга около 1500 лекари от общо 3800, които използват софтуера ѝ. По нейни данни става дума за 15,8 милиона административни досиета, сред които 165 000 съдържат лична бележка на лекар, свързана с чувствителна информация.

Жером Билоа, експерт по киберсигурност в консултантската компания Уейвстоун, коментира, че това може да е най-големият пробив в здравния сектор във Франция и да има непоправими последици. "Щом здравна информация от типа Имате СПИН или Страдате от определено заболяване стане публична, връщане назад няма", заяви Билоа пред АФП.

 

