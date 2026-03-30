Гюров и петима министри пристигнаха на необявено посещение в Украйна

Министерски съвет Андрей Гюров пред Стената на паметта на загиналите защитници на Украйна в Киев

Служебният премиер Андрей Гюров пристигна на посещение в Украйна. В българската делегация в Киев са и служебните министри на външните работи Надежда Нейнски, на транспорта и съобщенията - Корман Исмаилов, на отбраната Атанас Запрянов, на образованието и науката Сергей Игнатов и на енергетиката Трайчо Трайков.

Украйна е първата държава, която служебният премиер Андрей Гюров избра да посети в рамките на двустранни отношения. За първи път в Киев идва служебен премиер на България от началото на войната преди повече от 4 години.

Правителствената делегация започна визитата си с полагане на венци на стената в памет на загиналите защитници на Украйна при руско-украинската война. Последва и посещение на една от многото разрушени сгради в украинската столица - сграда, която е поразена от руска ракета.

25 са загиналите в тази сграда, сред тях пет деца. Всички тези хора са влезли в бомбоубежищата първо заради заплаха от дрон, излизат, когато въздушната атака еотменена, но тогава удря и ракета.

Предстоят редица срещи на Андрей Гюров днес в Киев. Първо - с премиера на Украйна Юлия Свириденко, предстои и среща с украинския президент Володимир Зеленски. Очаква се да бъдат подписани и споразумения.

Всичко се пази в пълна секретност заради мерки за сигурност. Не е ясно какво точно и кога ще бъде подписано, както и точните часове на срещите.

Очаква се също така Андрей Гюров и българската делегация да посетят и Върховната Рада, парламента на Украйна, където ще се срещнат с председателя Руслан Стефанчук. Ще има срещи и с българската общност в Украйна - най-многобройната българска общност извън България.

Преди десетина дни министър-председателят Андрей Гюров проведе работна среща с Олеся Илашчук, посланик на Украйна в страната. На нея той обяви: „България ще продължи да подкрепя справедливата кауза на Украйна. Страната ни остава последователен партньор, ангажиран с усилията за постигане на траен и справедлив мир, което гарантира сигурност и стабилност в цяла Европа”.

Фокус в разговора беше цялостната подкрепа на България от самото начало на военната агресия в Украйна – политическа, финансова, военна, хуманитарна и дипломатическа. Възстановяването и реконструкцията на страната също са акцент в българската помощ. В хода на разговора беше подчертано, че българският бизнес може да се включи активно и значително да допринесе за следвоенното възстановяване на Украйна.