ЕС се съгласи да предостави 90 млрд. евро на Украйна

Европейският съвет постигна съгласие за предостави заем от 90 милиарда евро на Украйна за 2026 и 2027 г. 3 от 27-те страни-членки не бяха съгласни с решението, но не го блокираха. Решението трябва да бъде гласувано в Европейския парламент, за да може първото плащане към Украйна да бъде извършено в началото на второто тримесечие на тази година.

30 милиарда евро от заема ще бъдат предоставени като макроикономическа подкрепа за Украйна. Останалите 60 милиарда евро ще бъдат използвани за подкрепа на капацитета на Украйна да инвестира в отбранително-промишлени мощности и да закупува военно оборудване.

90-те млрд евро ще бъдат заети от ЕС от капиталовите пазари и ще бъдат обезпечен с бюджета на ЕС. Украйна ще връща заема едва след като Русия изплати на Украйна репарации за войната - това е решението на ЕС.

За да се осигурят най-благоприятните условия по заема и да се управлява дълговата устойчивост на Украйна, лихвените разходи по заема се планира да бъдат покрити от бюджета на ЕС. Това няма да повлияе на вноските в бюджета на Чехия, Унгария и Словакия, които избраха да не участват в засиленото сътрудничество.

Според предварителните прогнози на МВФ общите оставащи нужди от финансиране на Украйна за периода 2026–2027 възлизат на 135,7 милиарда евро, при предположение, че агресивната война на Русия ще приключи през 2026 г. Европа предоставя 90 милиарда евро, т.е. 2/3-и от нуждите на страната. Останалите нужди от финансиране се очаква да бъдат покрити от други държави, по-специално от партньорите от Г-7.

От началото на военната агресия на Русия ЕС и неговите държави членки са предоставили на Украйна помощ в размер на 193,3 милиарда евро.