Екстремисти поеха отговрност за подпаления украински завод в Чехия

Леви екстремисти поеха отговорност за подпаления украински завод в Чехия. Радикалите подпалили предприятието на украинската компания "Archer", която произвежда термовизионни устройства за украинските въоръжени сили, а не дронове, както се смяташе по-рано.

През нощта на 20 март обектът бил нападнат от група маскирани хора. Складът на фирмата изгорял, огънят се прехвърлил и върху административната сграда. Въпреки това, главният изпълнителен директор на компанията Александър Яременко заяви днес, че ще изпълнят всичките си задължения и доставките ще продължат.

Отговорност за атаката пое групата The Earthquake Faction. Те заявиха, че са атакували предприятието заради възможните му връзки с производството на оръжие за Израел. Малкоизвестната групировка се позиционира като антиизраелска, заявявайки, че нейната цел са обектите на „сионисткия режим“. Случаят се разследва като терористичен акт.

Не е изключена и руска следа.