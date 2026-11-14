България е поискала още две руски банки да не бъдат санкционирани

България е поискала от последния списък със санкции срещу Русия на ЕС да бъдат извадени две руски банки - Първа инвестиционна банка и Инвестиционна кооперативна банка. Причината е, че те са собственост на български дружества, които не работят с финансови средства на хора, включени в санкционните списъци.

Това потвърди външният министър Велислава Петрова в Брюксел, цитирана от "Дарик" и БТА. Санкциите трябва да бъдат окончателно утвърдени днес.

Петрова обясни още, че тези банки нямат възможност да изнесат своята инвестиция от Русия заради условията там. Според нея, ако тези банки бъдат санкционирани, ще станат владение на руската държава и ще загубят своите активи. "Това ще бъде контрапродуктивно, защото вместо да има щети и ограничения за руската страна, ще бъде приход", коментира Петрова.

Първи за искането на България написаха Телеграм каналът "Система" (разследващ проект на Радио “Свобода” и “Настоящее Время”) и RFE/RL, които са сравнили първоначалния списък с окончателния и са потвърдили информацията в разговор с два източника в Брюксел. Те твърдят още, че по настояване на Франция от списъците със санкции се очаква да бъде извадена банка "РЕСО Кредит", а на Унгария - петролната компания "Танеко".

Българският Starcom Holding е собственик на 90% от Първа инвестиционна банка (която заема 141-во място в Русия по активи към октомври 2026 г.). Холдингът придобива най-напред 67,11% от банката през 2018 г. През 2021 г. след допълнителна капитализация делът на Starcom се увеличава до 97,76%, а след съдебни дела в Русия пада на 93,19%. Българският холдинг твърди, че след началото на войната на Русия срещу Украйна и въвеждането на санкциите е загубил контрола си над банката и възможността да се разпорежда с акциите си. Във връзка с това през 2023 г. Starcom отчита загуба от 4,63 млн. лв. (около €2,37 млн). В отчета, публикуван в края на 2025 г., пише, че Starcom Holding продължава да владее 93,2% от ПИБ, но не може да се разпорежда с инвестицията си "заради геополитическата ситуация и ограничителните мерки, въведени от ЕС и Русия във връзка с военния конфликт между Русия и Унгария".

Инвестициона кооперативна банка (ИК Банк, заемаща 276-о място по активи в Русия към октомври 2026 г.) от Казан също е свързана с българска компания. Българската Централна кооперативна банка, в която дял има "Химимпорт", купува през 2011 г. от 9,9% акциите на ТатИнвестБанк, а през 2014 г. увеличава своя дял до 56,2%.Тогава банката се преименува на ИК Банк. Към 2021 г. групата "Химимпорт" контролира вече 86,27% от руската банка. Според отчета за първото полугодие на 2026 г., "Химимпорт" продължава да държи същия дял в банката.

Третата банка - "РЕСО Кредит", е извадена от списъка по настояване на Франция. През 2008 г. френската застрахователна групировка AXA купува 36,7% от акциите на руския застраховател "РЕСО-Гарантия", който впоследствие става собственик на 100% от акциите на банка "РЕСО Кредит" (140-о място в Русия по активи). След началото на войната срещу Украйна AXA обяви, че прекратява сключването на нови договори за застраховане и презастраховане в Русия и отзова своите представители в Съвета на директорите на "РЕСО-Гарантия", но запази инвестицията. Според отчета за първото полугодие на 2026 г., делът на френската група в руския застраховател е 38,61%.

Петролната компания "Танеко" е извадена от санкционния списък по настояване на Унгария. През 2021 г. унгарската MOL и "Танеко", дъщерна компания на "Татнефт", създадоха съвместна компания "РМБ-РУСС" за производството на битум в Татарстан. MOL получи 51% от уставния капитал. На церемонията за началото на строителството на завода в Татарстан присъстваха президентът на Татарстан Рустам Миниханов и тогавашният външен министър на Унгария Петер Сиярто. След началото на войната срещу Украйна MOL запазва своя дял, но проектът е замразен. През декември 2022 г. унгарската компания обяви, че няма да финансира повече строителството. Според руските регистри през 2025 г. съвместната компания има 0 рубли печалба и над милион рубли загуба.

В новия санкционен списък влизат 113 физически и юридически лица, в това число 50 банки, енергийни компании и структури, свързани с руския сенчест флот. В допълнителния списък в рамките на санкционния режим на ЕС срещу хибридните заплахи влизат 31 физически и юридически лица. Едно лице или организация са предложени за включване в санкционния списък в рамките на режима срещу киберзаплахите.