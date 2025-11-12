Бизнес партньор на Зеленски и министър са завлекли $100 млн.

Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) обяви, че чрез разкритата наскоро корупционна схема в енергийния сектор са отклонени близо $100 млн.

Специализираната антикорупционна прокуратура (SAPO) обвини бизнесмена Тимур Миндич, който заедно с президента Володимир Зеленски е съсобственик на медийната компания "Квартал 95", в организиране на схемата. Обвинен е и министърът на правосъдието Герман Галушченко, който преди това бе 4 години и министър на енергетиката - задето е получил „лични облаги“ от Миндич в замяна на контрол над паричните потоци в енергийния сектор.

„Миндич упражняваше контрол върху натрупването, разпределението и легализирането на пари, придобити по престъпен начинв енергийния сектор на Украйна - заяви прокурор от SAPO. - Той е използвал приятелските си отношения с президента на Украйна в престъпната си дейност".

Преди два дни НАБУ обяви, че разследването е отнело 15 месеца и е включвало 70 обиска из цяла Украйна. Претърсени бяха и имоти на Галушченко и Миндич. "15 месеца работа и 1000 часа аудио записи. Детайли ще има по-късно", написаха тогава от НАБУ в "Телеграм".

Според изнесените сега подробности НАБУ е задържала петима заподозрени и е идентифицирала още двама във връзка със заговор за контрол върху обществени поръчки в държавни предприятия, по-специално в ядрената агенция "Енергоатом". В изявлението на антикорупционната служба не се посочва името на никой от уличените участници в схемата.

По-рано обаче украински медии посочиха имената на поне трима: на бившия зам.ръководител на Фонда за държавно имущество, който след това става съветник на министъра на енергетиката - Игор Миронюк, на бившия вицепремиер Алексей Чернишов и на бившия полицай, заемащ длъжността изпълнителен директор по физическата защита и сигурността на "Енергоатом" - Дмитрий Басов.

Украинското правителство разформирова Надзорния съвет на "Енергоатом"

Украинското правителство реагира на скандала снощи и отне правомощията на Надзорния съвет на "Енергоатом".

„Днес взехме първите решения за рестартиране на "Енергоатом". Правителството прекрати предсрочно правомощията на Надзорния съвет на компанията", заяви премиерът Юлия Свириденко. Тя добави, че след реформата в корпоративното управление „всички лостове за влияние - от назначаването на ръководството до надзора върху дейността на компанията, са в ръцете на Надзорния съвет“.

Освен това Свириденко инструктира министерството на икономиката, околната среда и земеделието да представи нов състав на Надзорния съвет за одобрение от правителството в рамките на една седмица, но след консултации с международни партньори.

„Целта на новия състав е бързото възстановяване на ръководството, провеждането на пълен одит на компанията и предоставянето на всеобхватна помощ на правоприлагащите органи при разследване на евентуална корупция“, отбеляза премиерът.

Тя също така нареди на Държавната служба за одит да извърши спешна ревизия на "Енергоатом", включително на дейността му по обществени поръчки. Материалите от одита ще бъдат предадени на правоохранителните органи и органите за борба с корупцията.

Малко преди това решение на правителството членът на надзорния съвет на "Енергоатом" и бивш министър на икономиката Тимофей Милованов обяви, че е подал оставка.

Обвиненията в злоупотреби в енергийната сфера, когато руската армия атакува масирано тази инфраструктура предизвикаха голямо обществено недоволство в Украйна. Изкореняването на системната корупция е едно от основните изисквания за членството на Украйна в ЕС. През лятото пък президентът Зеленски се сблъска с масова критика от страна на украинците и от Брюксел, когато се опита да постави независимите органи НАБУ и SAPO под контрола на правителството.