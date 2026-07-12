Бивши бойци на ЧВК „Вагнер“ са изградили наркоимперия в ЦАР

Бивши бойци на ЧВК „Вагнер“, ръководени от сина на Евгений Пригожин, са изградили наркоимперия в Централноафриканската република (ЦАР). Това пише The Wall Street Journal, като се позовава на данни от разследващи журналисти и бивши наемници. Според публикацията бившите вагнеровци, които не са под контрола нито на Кремъл, нито на местните правоохранителни органи, се ръководят от Павел Пригожин.

Основата на бизнеса им е нелегалната търговия с трамадол – опиоиден аналгетик, който във високи дози действа като стимулант и е наричан „кокаин за бедните“, пише The Wall Street Journal. При стандартна медицинска доза от 50–100 мг структури, свързвани с бившата ЧВК „Вагнер“, разпространяват таблетки с дозировка от 200 мг и повече. Контрабандата на трамадол към съседни държави се е превърнала във важен източник на приходи, който им е позволил да развият и незаконна търговия с дървен материал и злато.

Според изследване на Africa Center for Strategic Studies бившата структура на Евгений Пригожин на практика е подчинила Централноафриканската република, като се е внедрила в националната армия и местните въоръжени групировки. Влиянието на руските наемници е нараснало дотолкова, че те доставят трамадол на бойци от президентската гвардия и на младежкото опълчение Sharks, което редовно извършва въоръжени патрули в столицата Банги и пребива привърженици на опозицията, разказва пред изданието бивш наемник от ЧВК „Вагнер“, който сега живее в Европа.

Експерти се опасяват, че влиянието на бившите вагнеровци може да се разпространи и в съседен Судан.

След смъртта на основателя на ЧВК „Вагнер“ Евгений Пригожин в самолетна катастрофа през 2023 г. и прехвърлянето на по-голямата част от операциите на групировката под контрола на руските държавни структури, около 500 вагнеровци са останали в горното течение на река Убанги в Централноафриканската република. Там те са изградили наркоимперията, която Кремъл не контролира и срещу която местните сили за сигурност не могат да предприемат ефективни действия.

Търговията с трамадол им е позволила да развият и незаконен бизнес с дървен материал и злато. Според публикацията нелегалният износ на злато може да носи на остатъците от „Вагнер“ до 180 млн. долара годишно.

След смъртта на Пригожин Кремъл е поел контрола върху значителна част от бизнеса на „Вагнер“, но в Централноафриканската република това се е оказало много по-трудно заради дълбокото проникване на групировката в местната политическа и военна система, пише WSJ.

Основните купувачи на препарата трамадол са местни миньори, работещи в рудници, контролирани от „Вагнер“, участници в проруски митинги и въоръжени формирования. Увеличаването на употребата на трамадол в Централноафриканската република съвпада с почти 20-процентов ръст на броя на загиналите в сраженията за контрол над различни райони на страната.