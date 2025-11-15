САЩ разрешиха преговори за чуждите активи на "ЛУКойл" до 13 декември

Илияна Кирилова Бензиностанциите на "ЛУКойл" не само в България ще могат да работят без санкции поне до 13 декември

Министерството на финансите на САЩ издаде лиценз за преговори за евентуална продажба на чуждестранните активи на „ЛУКойл" до 13 декември 2025 г. Дотогава е разрешена и работата на задграничните бензиностанции, собственост на компанията. САЩ разрешиха да се провеждат и операции с "ЛУКойл" и "Роснефт" за проектите за Карачаганакското и Тенгизкото нефтени находища, както и за Каспийския тръбопроводен консорциум на Казахстан.

Вчера Reuters съобщи, че един от потенциалните купувачи на активите на "ЛУКойл" е американската инвестиционна компания Carlyle. "ЛУКойл" също обяви, че води активни преговори с няколко потенциални купувачи за продажбата на своите международни активи. Конкретна сделка ще бъде оповестена едва след сключване на окончателни споразумения и получаване на всички необходими регулаторни одобрения.

САЩ изрично уточняват, че ще одобрят продажба, при която се прекъсват напълно всички връзки с "ЛУКойл" и парите се внесат в сметка, до която руската компания няма достъп до отмяната на санкциите срещу нея.

Отделен лиценз вчера на българските подразделения на "ЛУКойл", в това число и рафинерията в Бургас, които ще могат да работят до края на април. Великобритания пък ни издаде дерогация до февруари.

Директорът на НАП Румен Спецов бе назначен вчера за особен търговски управител на четирите фирми на "ЛУКойл" в България. Назначението предизвика бурна реакция и съмнения за нарушаване на поне два закона. От кабинета обясниха, че са се спрели на Спецов, защото той познавал работата на "ЛУКойл" по линия на контрола и на прилагането на данъчното законодателство от НАП спрямо дружеството.

Не е ясно как Спецов покрива изискването от Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, за не по-малко от 5 години професионален опит при управление в областта на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Освен че като шеф на НАП е събирал и данъците на "Лукойл".

Юристи алармират, че може да има проблем и със закона за противодействие на корупцията. Според неговия чл.86 лице, което е заемало публична длъжност, какъвто определено е Спецов, няма право в продължение на 1 година след освобождаването си да сключва трудови договори, договори за консултантски услуги или други договори за изпълнение на ръководни или контролни функции с търговските дружества, ако в последната година е осъществявало действия по разпореждане, регулиране или контрол спрямо тях.