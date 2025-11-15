Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

САЩ разрешиха преговори за чуждите активи на "ЛУКойл" до 13 декември

Купувачът трябва да прекъсне връзките с руската компания, която няма да има достъп до парите от сделката до сваляне на санкциите

Днес, 09:27
Бензиностанциите на "ЛУКойл" не само в България ще могат да работят без санкции поне до 13 декември
Илияна Кирилова
Бензиностанциите на "ЛУКойл" не само в България ще могат да работят без санкции поне до 13 декември

Министерството на финансите на САЩ издаде лиценз за преговори за евентуална продажба на чуждестранните активи на „ЛУКойл" до 13 декември 2025 г. Дотогава е разрешена и работата на задграничните бензиностанции, собственост на компанията. САЩ разрешиха да се провеждат и операции с "ЛУКойл" и "Роснефт" за проектите за Карачаганакското и Тенгизкото нефтени находища, както и за Каспийския тръбопроводен консорциум на Казахстан.

Вчера Reuters съобщи, че един от потенциалните купувачи на активите на "ЛУКойл" е американската инвестиционна компания Carlyle. "ЛУКойл" също обяви, че води активни преговори с няколко потенциални купувачи за продажбата на своите международни активи. Конкретна сделка ще бъде оповестена едва след сключване на окончателни споразумения и получаване на всички необходими регулаторни одобрения.

САЩ изрично уточняват, че ще одобрят продажба, при която се прекъсват напълно всички връзки с "ЛУКойл" и парите се внесат в сметка, до която руската компания няма достъп до отмяната на санкциите срещу нея.

Отделен лиценз вчера на българските подразделения на "ЛУКойл", в това число и рафинерията в Бургас, които ще могат да работят до края на април. Великобритания пък ни издаде дерогация до февруари.

Директорът на НАП Румен Спецов бе назначен вчера за особен търговски управител на четирите фирми на "ЛУКойл" в България. Назначението предизвика бурна реакция и съмнения за нарушаване на поне два закона. От кабинета обясниха, че са се спрели на Спецов, защото той познавал работата на "ЛУКойл" по линия на контрола и на прилагането на данъчното законодателство от НАП спрямо дружеството. 

Не е ясно как Спецов покрива изискването от Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, за не по-малко от 5 години професионален опит при управление в областта на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Освен че като шеф на НАП е събирал и данъците на "Лукойл". 

Юристи алармират, че може да има проблем и със закона за противодействие на корупцията. Според неговия чл.86 лице, което е заемало публична длъжност, какъвто определено е Спецов, няма право в продължение на 1 година след освобождаването си да сключва трудови договори, договори за консултантски услуги или други договори за изпълнение на ръководни или контролни функции с търговските дружества, ако в последната година е осъществявало действия по разпореждане, регулиране или контрол спрямо тях. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

ЛУКойл, санкции срещу ЛУКойл, особен управител

Още новини по темата

Румен Спецов е назначен за особен управител на "Лукойл" в България
14 Ноем. 2025

Reuters лансира нов купувач на "Лукойл"
13 Ноем. 2025

Борисов "гарантира", че България ще получи отсрочка от САЩ
13 Ноем. 2025

“ЛУКойл” поиска от САЩ да отложат влизането на санкциите в сила
13 Ноем. 2025

Да отнемеш бизнес за 30 секунди
12 Ноем. 2025

Държавата има резервен бензин само за 35 дни
11 Ноем. 2025

Премиерът: Особеният управител на "Лукойл Нефтохим" ще мине проверка за интегритет
10 Ноем. 2025

ДАНС, МВР и МО влязоха в "ЛУКойл"
09 Ноем. 2025

Съдът остави в ареста мъжете, източвали тръбопровод на "ЛУКойл"
09 Ноем. 2025

Приходите от петрол и газ в руския бюджет се сринаха
08 Ноем. 2025

"Лукойл" спира дейността си в Молдова и Финландия
07 Ноем. 2025

Управляващите скоростно приеха скандален закон за "Лукойл Нефтохим"
07 Ноем. 2025

САЩ отрязаха Gunvor за сделката с “ЛУКойл”
07 Ноем. 2025

Купувачът на "Лукойл" отрече руско влияние
04 Ноем. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Това, което се случва с "Лукойл", го гледахме с КТБ
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Промяната" не се поддава на промяна
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън