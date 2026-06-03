Радев уволнява Румен Спецов от "Лукойл"

Премиерът Румен Радев обяви, че Румен Спецов ще бъде освободен от ролята на особен търговски управител в дружествата на руската "Лукойл в България начело с бургаската рафинерия.

"Преди малко завърши съветът за сигурност, министърът на икономиката внесе предложение за смяна на особения търговски управител", съобщи Радев, като уточни, че решението ще бъде взето днес на заседанието на правителството.

Очаква се след заседанието на МС да бъдат обявени мотивите на министър Александър Пулев да иска отстраняването на Румен Спецов. И най-важното - кой ще е новият наместник на държавата в рафинерията "Лукойл Нефтохим".

"От другата седмица министрите започват да изнасят информация за разхищения, безсрамни заплати, и то в държавни дружества, които са на загуба, скандални обществени поръчки", обяви още Румен Радев. Той допълни, че след заседанието финансовият министър Гълъб Донев ще даде подробна информация за състоянието на бюджета. "От изминалата седмица научихме, че ще купуваме ракети за 1 млрд., че ще режем майчинството и ще намаляваме пенсиите. Нищо от това не е вярно. Предишната редовна власт наистина е направила заявка за 1 млрд, но преди да си тръгне, източи хазната, така че ракети няма да купуваме. За майчинството изобщо не е ставало въпрос, така че това изобщо не е тема", каза още Радев.

Очаквайте подробности.