"Рафинерията ще продължава да работи оптимално, бензиностанциите ще продължават да работят, горива ще има на поносими цени, на цени, които са най-конкурентни на фона на цените в Европейския съюз“, каза вицепремиерът Александър Пулев.

Удължаването на британския лиценз за дружествата от групата на "Лукойл“ в България гарантира непрекъсваемостта на работата на рафинерията в Бургас и предотвратява риск от шоково поскъпване на цените на горивата на дребно.

Това коментира вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев, цитиран от БТА, по време на посещение в бургаската рафинерия с особения търговски управител на групата компании на "Лукойл“ в България Евгени Симеонов и заместник-министърът на икономиката Михаела Карадимова.

Великобритания в сряда удължи за пореден път лиценза за работа на четирите български фирми от групата на "Лукойл", който изтичаше днес, 13 август. Новата отсрочка е до 29 октомври 2026 г. Обединеното кралство заедно със САЩ наложиха санкции за всички активи на "Лукойл" през есента на 2025 г. и оттогава периодично одобряват дерогация за българските дружества, сред които е и бургаската рафинерия.

Вицепремиерът Пулев коментира, че удължаването на лиценза не е само административна процедура. Без него рафинерията е щяла да изпита финансови и оперативни затруднения, които е можело да доведат до увеличения и шоково поскъпване на цените на горивата на дребно.

Той припомни и решението на Конституционния съд, че държавата няма правно основание да назначава свой особен търговски управител в две от дружествата от групата на "Лукойл" у нас и последвалите спешно промени в т.нар. "закон Лукойл", които са в сила от 4 август.

Според Пулев е съществувал риск рафинерията да не отговаря на санкционните изисквания и режими, което е можело да доведе до затварянето ѝ и до срив в снабдяването с горива. Вероятно вицепремиерът е имал предвид споразумението с швейцарската "Литаско", която вдигна запори на бургаската рафинерия. Впоследствие стана ясно, че Великобритания и САЩ са поискали разяснения около това споразумение.

Пулев уточни, че се водят преговори за подновяване на лиценза на рафинерията и с американското правителство.

"Идеята е оттук нататък да няма разнопосочност, да няма отделни, паралелни преговорни процеси. Целта е да бъдат синхронизирани сроковете на дерогациите и лицензите между България, Великобритания и САЩ", каза Пулев.

"Има информация, че се водят някакъв вид преговори между различни стратегически инвеститори, партньори, консорциуми, но те са на ниво холдинг Русия. Българският актив и групата от компании са в обхвата на цялостната сделка, която в момента има някакви активни преговори“, каза Пулев. "Ако бъде взето стратегическо решение от руските собственици и то бъде одобрено от стратегическите партньори на България и бъде взето решение за преговори на самостоятелна база за активите в България, българското правителство ще се съобрази с него", допълни той.

Вицепремиерът се похвали, че новото правителство и назначеният нов особен управител само в рамките на няколко дни са успели да стабилизира рафинерията и да подсигурят финансовото и оперативното състояние на дейността й, за да има горива и бензиностанциите да работят.

Особеният управител Евгени Симеонов отчете значително подобрени резултати от дейността на рафинерията в Бургас и на дружеството, управляващо едноименните бензиностанции. Той обясни, че до края на септември са осигурени доставките на суров петрол за преработка, а в момента вървят преговори за танкерите през октомври. И увери, че всичката суровина за рафиниране в Бургас се купува от световни гиганти и "Нефтохим" не купува и няма да купува нефт от санкционирани дружества.

По думите му в последните два месеца значително са се повишили количествата преработен суров петрол в рафинерията - от 450 000 тона до 527 000 тона през юни и 560 000 тона през юли. Ликвидността на предприятието се подобрява и са преодолени рисковите сценарии за касови разриви, заяви особеният управител на "Лукойл".

Симеонов очаква намаление на цените през септември и нормализиране на пазарите на горива.