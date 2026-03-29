Премиерът Гюров: Следваща стъпка - 15 000 работни места за младите

Пакетът с мерки има една ясна цел - спиране на поскъпването, заяви премиерът

Днес, 11:44
Андрей Гюров
Андрей Гюров

Служебното правителство въвежда големия пакет от мерки с една ясна цел - да бъде спряно поскъпването за българските потребители. Това заяви министър-председателят Андрей Гюров чрез видео, публикувано в профила му във "Фейсбук".

Два дни след като в петък беше представен планът на кабинета, служебният премиер очерта и следващите стъпки - откриване на 15 000 работни места за младите хора и трайно безработните. Подготвя се и наредба за енергийната бедност. Служебният премиер посочи, че повишаването на цените у нас е причинено от конфликта в Близкия изток.

"Една война, която не ние започнахме, не ние контролираме и не ние можем да кажем кога ще свърши", коментира Гюров.

Той направи и преглед на мерките по сектори, започвайки с транспорта, който по думите му е приоритет №1.

"Там най-силно се усеща увеличението на цените на горивата и ако не действаме, това директно ще се отрази на всичко останало - от пътуването до храните и стоките. Затова взехме решение да отложим въвеждането на тол таксите с няколко месеца, което означава 30 млн. евро по-малко разходи за превозвачите. Пари, които иначе щяха да отидат директно в цените. Тази мярка засяга всички превозни средства над 3,5 тона. Големите камиони, земеделската техника и дори малките бусове, с които храната стига до хората", заяви премиерът.

Гюров съобщи, че кабинетът е започнал преговори с ЕК за допълнителни подкрепа от 50 млн. евро за транспортния сектор.

Другият важен сектор, който служебният премиер коментира, е хранителният.

"Искаме хората да имат достъп до български плодове и зеленчуци. По тази причина подпомагаме земеделските производители, намаляваме акциза за горивата и изплащаме субсидиите по-рано. Така те ще могат да произведат повече и ще го направят сега, когато е най-важно", обясни той.

Андрей Гюров подчерта, че една от най-силните антиинфлационни мерки е свързана с електроенергията за бизнеса.

"При високи цени ще има работещи компенсации, така че бизнесът да не прехвърля за разходите върху хората. Това важи за всички от индустрията през малките предприятия д фризьорски салони, маникюристи, болници, училища, детски градини. Тези мерки трябва да стигнат до всеки човек и особено до най-уязвимите. Затова вече въведохме директна помощ от 20 евро заради повишените цени на горивата", анализира министър-председателят.

Андрей Гюров

Още новини по темата

Съдът на ЕС е на крачка от решение по делото "Гюров"
26 Март 2026

БНБ пробва да прекрати делото на Гюров, преди да се произнесе Съдът на ЕС
25 Март 2026

Милиардите за пътища за 4 години свършили за 18 месеца
25 Март 2026

Премиерът Гюров: България е траен партньор на Украйна
17 Март 2026

Кабинетът ще дава по 20 евро на месец на бедни с кола
15 Март 2026

Запрянов вбеси Гюров с визита в централата на ГЕРБ
05 Март 2026

България не участва в операцията срещу Иран
28 Февр. 2026

Правителството и честните избори тръгнаха с фал
21 Февр. 2026

Премиерът и ЦИК въвеждат изпити за изборните комисии
20 Февр. 2026

Гюров ще съобщи утре министрите си
17 Февр. 2026

Йотова обяви свои условия за приемлив състав на кабинет
12 Февр. 2026

Гюров ще поиска мерки срещу "узурпатора на прокуратурата"
12 Февр. 2026

Илияна Йотова избра Андрей Гюров за премиер
11 Февр. 2026

Андрей Гюров е съгласен да стане премиер
28 Яну. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Когато Мон Дьо стане Бойко Василев...
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов се готви за ролята на Пеевски
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?