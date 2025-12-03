Медия без
Обменните бюра отчитат рекордно търсене на евро

Курс продава нарасна до 1.98 лв. за евро

03 Дек. 2025Обновена
Илияна Кирилова

Седмици преди въвеждането на еврото обменните бюра отчитат рекордно търсене на единната европейска валута. 

С над 120% са се увеличили в сравнение със същия период на миналата година продажбите на евро срещу левове и с 15% над пиковото ниво от юни, отчитат от "Тавекс". Припомняме през юни излезе положителния доклад на ЕК и ЕЦБ за готовността на България да приеме еврото от началото на 2026 г. и много българи започнаха да обръщат левовете, които държат в брой.

„В момента почти няма предлагане на евро от клиенти - търсенето е едностранно. За сравнение, в същия период на миналата година обемите на покупка и продажба бяха балансирани. Липсата на предлагане сега оказва съществен натиск върху цените. Самите ние се налага да набавяме валута на по-висока цена. Именно затова съветваме потребителите да изчакат и да се възползват от регулираната и безплатна обмяна, която започва от 1 януари 2026 г.“, коментира Макс Баклаян от "Тавекс". 

Проверка на "Сега" показва, че в момента обменните бюра продават еврото по курс 1.98 лв. Този курс е по-висок, следователно по-неизгоден за купувачите, от фиксирания курс на БНБ 1.95583 лв. за евро.

От 1 януари 2026 г. БНБ, търговските банки и пощенските клонове ще обменят без такси левове за евро при фиксиран курс от 1.95583 лв. Тази услуга ще бъде безплатна за търговските банки и пощите до 30 юни 2026 г., след което вероятно ще бъдат наложени такси.

„Потребителите имат време и не е нужно да бързат. Препоръчваме да изчакат и да се възползват от официалната, регулирана и безплатна обмяна от 1 януари 2026 г.“, казват от "Тавекс".

Опашки и за стартови пакети с евромонети

Опашки за покупка на стартови пакети с новите евромонети, изсечени от БНБ с български символи и надписи от едната страна, се извиват пред цетралната банка трети ден.

От 1 декември БНБ и търговските банки започнаха продажбата на стартови пакети с евромонети за граждани, а от днес 3 декември се включват и пощенските офиси.

Комплектите съдържат общо 42 монети с номинална стойност 10,23 евро и се продават за 20 лева. Идеята е гражданите да се запознаят с новите евромонети преди официалното въвеждане на единната европейска валута. Те обаче не може да влязат в обращение преди 1 януари 2026 г.

Комплектите включват 9 броя монети от 2 евроцента, 7 броя от 5 евроцента, 6 броя от 20 евроцента, както и по 5 броя монети от 1 евро и 2 евро – по два броя от вид.

Едно физическо лице може да закупи до два комплекта.

Проверка на "Сега" показа, че търговските банки продават стартови пакети само на граждани, които са техни клиенти - имат сметки или дебитна карта в съответната банка.

В социалните мрежи вече се появиха сигнали, че днес в много пощенски клонове не се продават пакети с новите евромонети и най-вероятно това ще е възможно от утре. Освен това граждани твърдят, че са предупредени, че ще трябва да попълнят декларации с личните данни, че няма да ги ползват монетите преди 1 януари.

Фирмите също може да закупят стартови пакети с евромонети, но само от обслужващите ги търговски банки. Тези пакети са по-големи и са на стойност 200 лв.

В масовия случай фирмите получават стартови пакети с евромонети в рамките на първоначалното си зареждане с евробанкноти от търговските банки, което вече е в ход. Това зареждане се извършва на базата на предварително сключени договори с банките, в които фирмите са определили от какви наличности в евро се нуждаят в първите 5-6 дни след Новата година. 

За дребните търговци е въведена "опростена процедура" за първоначално зареждане с евро. Тя предвижда подаване на декларация не по-рано от 5 календарни дни от въвеждането на еврото. Това обаче означава да се получат новите пари само в работните дни 29 и 30 декември. Затова повечето банки са решили да обслужат тези свои клиенти през целия декември.

