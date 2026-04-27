Гърция не е подходяща за туризъм на почивния 1 май заради стачка

Една от любимите "бързи" дестинации за туризъм на българите - Гърция, няма да е подходяща за посещения през почивния 1 май, петък. Причината е национална стачка. Гръцката полиция отправи строга препоръка гражданите и гостите да избягват централните части на големите градове.

Синдикатите подготвят тотално блокиране на транспорта, уточнява БНР. Нито един влак няма да се движи, фериботи ще спрат работа. Все още няма информация за авиодиспечерите, но най-вероятно за няколко часа ще се прекратят полетите към страната.

Собствениците на магазини също съобщават, че в петък няма да работят, за да могат служителите да участват в демонстрациите. Със сигурност и част от заведенията ще бъдат затворени.

Стачката започна в полунощ и ще тече до полунощ в събота. Тя е заради безработицата, ниските заплати, високите цени на горивата и хранителните стоки. Иска се подкрепа за здравеопазването и образованието. Планират се и митинги.