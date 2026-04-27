Гърция не е подходяща за туризъм на почивния 1 май заради стачка

Днес, 11:55
1 май, петък, няма да е подходящ ден за туризъм в Гърция.
Една от любимите "бързи" дестинации за туризъм на българите - Гърция, няма да е подходяща за посещения през почивния 1 май, петък. Причината е национална стачка. Гръцката полиция отправи строга препоръка гражданите и гостите да избягват централните части на големите градове.

Синдикатите подготвят тотално блокиране на транспорта, уточнява БНР. Нито един влак няма да се движи, фериботи ще спрат работа. Все още няма информация за авиодиспечерите, но най-вероятно за няколко часа ще се прекратят полетите към страната.

Собствениците на магазини също съобщават, че в петък няма да работят, за да могат служителите да участват в демонстрациите. Със сигурност и част от заведенията ще бъдат затворени.

Стачката започна в полунощ и ще тече до полунощ в събота. Тя е заради безработицата, ниските заплати, високите цени на горивата и хранителните стоки. Иска се подкрепа за здравеопазването и образованието. Планират се и митинги.

Гърция, стачка

Още новини по темата

Кожухарството в Гърция разцъфтява заради модата и Китай
27 Апр. 2026

Гърция удари цигарен канал за €1 млрд., ръководен от "Президента" и "Путин"
21 Апр. 2026

Гърция въвежда наркотестове за шофьори и нови изисквания за аптечките
08 Апр. 2026

Наводнения и гръмотевични бури удариха Гърция
03 Апр. 2026

Кьовеши поиска имунитета на 11 гръцки депутати
01 Апр. 2026

Градски транспорт, учители и журналисти стачкуват днес в Италия
27 Март 2026

Журналистите от австралийската ABC стачкуват ефективно
25 Март 2026

Гърция ще дава по 1500 евро на лекари да работят по малките острови
21 Март 2026

Пазим България и от ракети, и от дронове, обяви гръцкият военен министър

12 Март 2026

Средната цена на бензина в Гърция се вдигна с 10 евроцента за 7 дни
08 Март 2026

Национална стачка ще парализира Гърция в събота

27 Февр. 2026

Мицотакис предлага промени в конституцията на Гърция
08 Февр. 2026

Висш гръцки военен е арестуван за шпионаж за Китай
06 Февр. 2026

Букурещ залага на българските магистрали за по-бърз път до Гърция
27 Яну. 2026

