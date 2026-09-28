Финансовият министър заклейми шефа на БНБ за критиките

Министърът на финансите Гълъб Донев нападна управителя на БНБ Димитър Радев, като го обвини, че прави политически коментари. Това се случи на импровизиран брифинг, на който Донев се опита да обясни казуса с домашната ракия и други спорни намерения на властта.

Донев, който обикновено е миролюбив и сдържан, на два пъти "заклейми" поведението на гуверньора. Причината - преди дни Радев направи остро изказване срещу предложения от МФ данък "свръхпечалба" за банки, застрахователи, телекоми и търговски вериги. Гуверньорът на централната ни банка бе категоричен - такова извънредно облагане може да доведе до вдигане на лихвите по банковите заеми.

В изказването на Димитър Радев няма нищо политическо - нормално е управителят на БНБ да се грижи за здравето на банковата система и за интересите на фирмите и гражданите - кредитополучатели и спестители.

Защо вицепремиерът Донев вижда в това "политическо говорене", не стана ясно. Излиза, че всеки, който критикува мерки на кабинета и на управляващото мнозинство, заема политическа позиция и е враг на властта. Което е порочна логика, присъща на други общества.

Последва и коментар и от гуверньора на БНБ. В позиция до медиите от Централната ни банка посочват, че решенията за данъчните закони са в ръцете на правителството и парламента, но част от работата на Банката е да оцени евентуалните последици от промените.

"Оценката на възможните последици от мерки, които могат да окажат влияние върху банковия сектор, финансовото посредничество, условията за кредитиране и финансовата стабилност, е част от институционалните функции и отговорности на Българската народна банка. Този подход е в съответствие с установената практика на Евросистемата при оценката на мерки, засягащи банковия сектор", пише в позицията на БНБ.

От Централната банка напомнят, че независимостта й е основен принцип на институционалната рамка на Евросистемата. Тя предполага Българската народна банка и членовете на нейните органи за управление да изпълняват възложените им функции и да формират и представят професионалните си оценки независимо от политически съображения.

"Българската народна банка няма да участва в политически полемики. Тя ще продължи да изпълнява своите функции и да представя професионалните си оценки в съответствие със своя законов мандат и с институционалната рамка на Европейската система на централните банки и Евросистемата", добавят от БНБ.