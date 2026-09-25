БНБ: Данък "свръхпечалба" ще вдигне лихвите по кредитите

Управителят на Българска народна банка Димитър Радев се обяви срещу въвеждането на данък "свръхпечалба" за банките. В специално изявление той призова правителството на "Прогресивна България" за по-широк анализ за предложението им да обложат допълнително през 2027 г. с еднократен данък търговските банки.

"Въпросът не е дали банковата система може да понесе допълнителния данък. Тя е добре капитализирана, ликвидна и рентабилна. Въпросът е дали мярката подобрява общия икономически резултат", посочва гуверньорът.

Според него трябва да се направи оценка на въздействието на новия данък върху капитала, кредита, лихвените условия, инвестициите, растежа, останалите данъчни приходи и цената на държавното финансиране. Защото вдигането на данъци, по думите на Радев, има цена и част от тази цена, например при финансовото посредничество, може да се прехвърли на данъкоплатеца.

"За домакинството това означава по-скъп или по-трудно достъпен кредит; за предприятията – по-висока цена на капитала. Тази цена определя кои инвестиционни проекти ще бъдат реализирани", посочва управителят на централната банка. И предупреждава, че по-ниската икономическа активност означава по-малко приходи от ДДС, корпоративни данъци, данъци върху доходите и социалноосигурителни приходи.

По-рано днес заместник-министърът на финансите Людмила Петкова защити пред bTV намерението на правителството да въведе 33% допълнителен данък за банки, застрахователи, търговски вериги, телекоми, обменни бюра и фирми за бързи кредити.

"Допълнителното облагане на свърхпечалбата в определени сектори е антиинфлационна мярка. В резултат на подобно облагане компаниите губят интерес да вдигат цените на стоките и услугите си", каза Петкова. Правителството е избрало тези сектори за допълнително облагане, защото те са с най-високи свръхпечалби, 60% от свръхпечалбата във всички сектори по данни на НАП.

Защита

"В референтния период 2020-2025 г. банките са отчели 588% ръст на печалбата си. Само за 2022 и 2023 г. ръстът е 320%. Това не са нормални печалби", даде пример зам.-министър Петкова пред БТВ.

От думите й стана ясно, че голяма част от тези извънредни печалби, вместо да се инвестират в икономиката ни, се разпределят като дивидент между акционерите и напускат страната ни.

Петкова припомни, че подобна мярка е общоевропейска практика, въведена по време на енергийната криза през 2022 г. и обявена като вноска „икономическа солидарност“.

Все пак Петкова посочи, че идеята е извънредната компонента от печалбата да бъде внесена в бюджета и така да бъдат подпомогнати другите политики на държавата – култура, здравеопазване, образование.

От допълнителния данък се очакват да постъпят 1.035 млрд. евро 2027 г. , става ясно от оценката на въздействието, която съпътства законопроекта, публикуван за обществено обсъждане. В него се посочва, че за свръхпечалба ще се счита всяко увеличение с повече от 20% от средната печалба, реализирана в периода 2020-2025 г., като разликата ще се облага със ставка от 33%. Облагането ще е еднократно през 2027 г.

Дежавю

За облагане на свръхпечалбата на банките се заговори преди две години при съставянето на бюджета за 2025 г. отново в опит да се свие огромния дефицит. Тогава служебен министър на финансите бе именно Людмила Петкова. Идеята обаче бе остро отблъсната от банките, включително и от БНБ. Година по-късно друг министър на финансите - Теменужка Петкова, договори с банките да платят авансово 500 млн. лв. данък печалба, дължим за 2026 г.

Всъщност еврорегламентът за временната солидарна вноска бе приет през 2022 г. за петролни и газови компании, реализирали огромни печалби от високите цени на петрол, газ и горива по това време. Така за 2022 и 2023 г. държавата обяви, че е събрала 217 млн. лв. данък "свръхпечалба" от фирмите в секторите, свързани с нефт, природен газ, въглища и нефтопродукти. Основната част от новия данък бе платен от "Лукойл Нефтохим".

Изключения

Сега обаче сектор "Енергетика" е изключен от плановете на правителството за допълнително облагане. Изключени са и всички производствени предприятия в страната, както и транспортът и земеделието. "В енергетиката и без това цените са регулирани, а при горивата свръхпечалбата вече е обложена в периода 2022-2024 г.", посочи днес Петкова.