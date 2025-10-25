В Европа масово се освобождават от "Лукойл"

Европейските държави подготвят бързо освобождаване от "Лукойл" след последните санкции, наложени на Русия, съобщава "Политико".

Най-голямата частна петролна компания в Русия управлява стотици бензиностанции в целия ЕС, включително около 200 в Белгия; експлоатира гигантски рафинерии в Румъния и България; и притежава 45% в завод за преработка на горива в Нидерландия, изброява европейското издание. Тя доставя петрол и на Унгария и Словакия, които все още разчитат на Москва за 86 до 100% от вноса си.

Досега Брюксел многократно се е провалял в опитите си да наложи санкции на компанията. Сега нещата ще се променят, прогнозира изданието. Американското министерство на финансите заяви, че „може“ да наложи санкции на всеки, който работи с руските фирми, което означава, че никоя банка вече няма да обработва плащания за тях в Европа, коментират експерти. В четвъртък Европейската комисия заяви, че също обмисля своя собствена забрана за транзакции с "Лукойл".

За Унгария и Словакия в частност новите санкции предизвикват опасения, че доставките на петрол могат да бъдат напълно прекъснати. Двете страни досега упорито се съпротивляваха да се откажат от Москва – въпреки силния натиск от страна на ЕС, отбелязва "Политико". Ако новите мерки се приложат, те "ще доведат до спиране на вноса", признава пред изданието анонимен словашки представител. Той заявява, че правителството „най-вероятно“ ще потърси изключение от Вашингтон. Министерството на външните работи на Унгария не е отговорило на искането за коментар.

Другаде обаче въздействието на санкциите вече започва да се усеща. Финландската енергийна компания Neste в четвъртък спря доставките на гориво за дъщерната компания на "Лукойл" Teboil. Държавният секретар по енергетиката на Румъния, Кристиан Бушой, заявява пред "Политико", че "Лукойл" вече ще има „задължение“ да продаде рафинерията си Petrotel в южната централна част на страната преди крайния срок следващия месец. „Ще се радваме, ако "Лукойл" вече не е сред нас“, посочва той.

Холандското правителство също счита бързата продажба на дела на "Лукойл" в рафинерията в югозападната част на провинция Зеландия за „най-вероятния сценарий“, според лице, запознато с въпроса.

Източната рафинерия "Нефтохим" в България също „ще трябва да спре работа на 21 ноември“, освен ако не бъде продадена, коментира за "Политико" Мартин Владимиров, старши енергиен анализатор в софийския Център за изследване на демокрацията. Българското министерство на енергетиката е отказало да коментира.

„Те ще трябва да бъдат продадени“, смята бивш високопоставен служител на "Лукойл", цитиран анонимно в материала. За компанията това ще бъде „катастрофално“, добавя той.