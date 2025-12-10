Медия без
БНБ ще продава извънредно две съботи пакети с евромонети

Днес, 08:41
Илияна Димитрова

Касите на Българската народна банка (БНБ) ще работят извънредно с клиенти на 13 и 20 декември заради процеса по приемането на еврото, съобщиха от централната банка.

Касите в централната сграда на БНБ ще продават стартови комплекти с евромонети на физически лица. Касовия център в София на ул. „Михаил Тенев” 10, ще продават стартови комплекти с евромонети на физически лица и ще осъществяват размяна на монети и банкноти в левове. Работното време на касите на БНБ ще е от 8:30 до 15:45 часа без прекъсване.

Стартовите пакети с новите евромонети, които от едната страна са с български символи, бяха пуснати в продажба от 1 декември. Интересът към тях е голям и в първите дни се появиха опашки пред БНБ и търговските банки. Няколко дни по-късно те бяха пуснати и в пощенските клонове. На много места обаче се изчерпаха още в първите часове.

Стартовият пакет съдържа 42 монети от всички номинали - от 1 евроцент до 2 евро, и е на стойност 20 лв. Целта на предварителната продажба на набора от монети е гражданите да се запознаят с тях преди датата 1 януари 2026 г. След тази дата в продължение на 6 месеца банките и пощенските клонове ще обменят левове за новата валута по фиксирания курс 1.95583 лв. за едно евро без допълнителни такси.

 

Ключови думи:

БНБ, стартови пакети, евромонети

