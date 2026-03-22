Александър Николов: Няма никакви превантивни мерки за горивата

Абсурдно е електроразпределителните предприятия да се самопроверяват по жалби за високи сметки. Не може лицето, което получава пари по сметка, да се самопроверява по нея. Но не е работа на ЕРП-тата да променят тази рамка - това трябва да се свърши от енергийното министерство, финансовото министерство, КЕВР.

Това обяви в ефира на БНР бившият енергиен министър Александър Николов.

“Вчера нагледно видях как на конкретно място през януари абсолютно необяснимо се увеличава консумация 3 пъти. Има случаи, които са потвърдени с проблемни сметки и в трите ЕРП-а. В същото време виждаме нежелание да се споделят агрегирани данни. Редно е да се направи цялостен анализ какво е било потреблението от 1 юли нататък, месец по месец, и да се изследват всички възможни промени”, коментира Николов. Според него МЕ и КЕВР дължат тази публичност на фона на огромните разходи за комунални услуги, които са непосилни за много хора.

“Третото стряскащо за мен нещо - че уязвимите групи, които в прав текст казват, че не могат да платят първо получават информация колко трябва да платят за проверка”, коментира още Николов.

“България не предприе абсолютно никакви превантивни мерки за кризата с горивата заради войната на САЩ и Израел в Иран. Това, което се нарича мерки, не е никакви мерки. Какво прецени правителството - че при нетен доход от 750 евро на човек сте харчили 100 евро за гориво. Как го изчислиха - това означава 1/7 от дохода да отива за гориво. Как тези хора с ниски доходи си покриват останалите разходи”, попита Николов. Според него не е адекватно определена и подкрепата от 20 евро на месец. “Това представлява 20% поскъпване, а имаме само за последната седмица 8% ръст”, коментира Николов. Николов разказа, че е звънял на много хора да се приемат реални превантивни мерки, така че държавата да действа преди пазара.

“Няма превантивни мерки. Те са до юни. В енергетиката се правят планове с много по-дълъг хоризонт”, коментира още Николов. Според него България е в позиция да се възползва от конкурентни предимства, но това не може да стане без активна политика. Николов припомни, че е предупредил за рисковете и е предложил мерки, но е получил критики, че създава паника.